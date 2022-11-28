傳奇超模凱特摩絲半裸出鏡！BOTTEGA VENETA為何開始「賣椅子」？

記者鮑璿安／台北報導

還記得今年9月米蘭時裝周上，BOTTEGA VENETA為秀場打造了如雕塑般的樹脂地板與400張繽紛色彩座椅，印象還深刻依舊。如今宣告在邁阿密設計展中將展示並販售Come Stai?（你好嗎？）座椅，品牌更延續與傳奇超模凱特摩絲（Kate Moss）之緣，邀請她半裸坐在椅子上出鏡形象照，揭開華麗序幕。

▲品牌 2023 春夏時裝秀，400張手繪座椅將於邁阿密設計展公開展示販售 。（圖／品牌提供）



創意總監 Matthieu Blazy對藝術的熱愛已經很鮮明，上任以來不僅與紐約知名地標「THE STRAND書店」打造限量手袋，更邀請建築、藝術、設計界巨擘 Gaetano Pesce 揮灑創意，為品牌 2023 春夏時裝秀，打造出限定且獨特的秀場空間，這400張座椅以傳統的棉麻帆布作為基底，並浸泡在色彩斑斕的樹脂之中，有些甚至帶有手繪圖樣，每張座椅皆獨一無二。除了增添大秀看點外，也看得出 Matthieu Blazy渴望帶領品牌回歸藝術、工藝的決心。

▲凱特摩絲（Kate Moss）半裸出鏡，展示色彩斑斕的座椅 。（圖／品牌提供）

再加上傳奇超模凱特摩絲（Kate Moss）的加持，她半裸出鏡展現深刻的時尚表現力，熱潮還將持續發燒，11月30日起至12月4日止，Come Stai（你好嗎？）座椅將於邁阿密設計展公開展示販售。品牌也帶來限量書籍紀念此次合作，內容承載了 Pesce 與 Hans Ulrich Obrist 的深度訪談，並由攝影師 Stephen Shore 與 Sander Muylaert 所拍攝出的影像生動展示創作歷程，書籍甚至以經典的座椅外型作為輪廓，甚至是座椅材質，都成為了封面的靈感。

▲Come Stai? 限量書籍延續了座椅的設計，每一本都獨一無二。（圖／品牌提供）

同時Valentino攜手Qatar Creates及卡達博物館聯手舉辦「Forever Valentino」展覽，向品牌創始人Valentino Garavani致敬並弘揚品牌高訂精神。展覽從2022 年 10 月 28 日至 2023 年 4 月 1 日，展出超過260件Valentino獨一無二的創作精髓，以沉浸式場景帶領觀眾深度回到品牌創始之地羅馬，展覽中更首度公開「ROSSO VALENTINO精裝書籍」，回歸Valentino那一抹最正宗的紅色傳奇。

▲「Forever Valentino」展覽搶先發售ROSSO VALENTINO精裝書籍。（圖／品牌提供）