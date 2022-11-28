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Tiffany、世一美林珍娜搶拎「戒指包」　Dara手拿同款洩女王霸氣

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記者王則絲／台北報導

少女時代成員Tiffany為時尚圈的帶貨一姐，經常在IG上分享穿搭單品，而在最新的造型裡，她以一身颯氣黑裝拎上了一款「戒指包」，同款女團2NE1的Dara也搶拿，散發女王式霸氣比帥；有「世一美」稱號的女星林珍娜（NANA），則是演繹另一款包型的「戒指包」，帶貨實力不遑多讓。

▲Tiffany、NANA、DARA。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany、NANA、DARA。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany最新帶貨造型。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）

Tiffany收起平時的甜美笑容，這回以濕髮造型搭配合身幹練的黑褲裝氣場，手上的「戒指包」為來自Alexander McQueen的2023早春款新手袋，迷你的Hobo包型上飾有辨識度極高的McQueen Knuckle骷顱頭指節環，顯現優雅之中的叛逆性格，被Tiffany這麼一拎，簡直太燒了！

▲Tiffany、NANA、DARA。（圖／翻攝自IG）

▲Dara也拎上了同款戒指包手袋。（圖／翻攝自IG@daraxxi）

與此同時，帥起來連男星都要慚愧的Dara也拿上同款手袋，她以整身的丹寧套裝搭配淡粉色款的Hobo戒指包，看似加入了甜美元素，實是更凸顯Dara個人的女王霸氣。

曾兩度被評選為擁有「世界最美臉蛋」的林珍娜，更不用說，只要是她穿上身的單品都會提高搜尋度，這回她演繹Alexander McQueen仙氣優雅的荷葉邊白裙，搭配同樣飾以骷顱頭指節環的另一款包型Slash Bag，襯托她的濃顏與個性氣場。

▲Tiffany、NANA、DARA。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany、NANA、DARA。（圖／翻攝自IG）

▲林珍娜演繹另一款肩背Slash Bag戒指包。（圖／翻攝自IG@jin_a_nana）

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關鍵字：

Tiffany, Dara, NANA, 林珍娜, 戒指包

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