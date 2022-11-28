迪士尼官方商城「shopDisney」登台　限定周邊也買的到

▲shopDisney.tw 網站2022 年 11 月 25 日正式上線！（圖／擷取自網站、品牌提供）

圖文／CTWANT

迪士尼迷注意了！終於等到官方的電商旗艦網站shopDisney登台，讓你可以在台灣買到跟全球迪士尼同步的第一手熱門可愛商品，包括迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等角色與故事系列產品，shopDisney台灣為消費者提供超過千款官方商品，絕對讓你買到爽！

官方商城上包括收藏品、時尚成人服飾、玩具及嬰兒用品、家居用品、文具和禮品等，跟你到美國或東京迪士尼現場一樣，選擇繁多、應有盡有。迪士尼鐵粉們還可選購一系列來自全球迪士尼的各項商品，包括以迪士尼樂園的遊樂設施為靈感、以經典米奇為主題開發設計的「Mickey Mouse：The Main Attraction 米奇收藏家系列」，讓粉絲們可一次收藏此系列12款米奇玩偶、耳朵髮箍、後背包與徽章。

而源自日本、風靡全亞洲的「nuiMOs 系列」也將同步上線！粉絲們可隨心所欲地為最可愛的迪士尼好友 nuiMOs 替換各種服裝與配件，創造不同的拍照效果。

▲源自日本、風靡全亞洲的「nuiMOs系列」同步上線 shopDisney 台灣（圖／品牌提供）

另外還有 2022年全新推出的迪士尼Q版玩偶「Munchlings系列」，以迪士尼樂園美國小鎮大街上的糕餅店可愛造型的甜點為靈感，各式美食在撒上迪士尼魔法後，變得栩栩如生，化身成軟萌香甜食物造型的迪士尼玩偶 Munchlings 蠢蠢欲動、準備好派對！每款Munchlings玩偶都有專屬的甜點香味，如米奇造型的Munchlings會傳出芬香誘人的肉桂杯子蛋糕香味，小熊維尼造型的Munchlings則散發出香甜的蜂蜜味。

▲2022年全新推出的迪士尼Q版玩偶「Munchlings系列」（圖／品牌提供）

漫威與星際大戰的粉絲們也不要錯過，在shopDisney可找到最新系列電影及Disney+影集中亮相的全新角色主題商品，包括之前上映的《黑豹2：瓦干達萬歲》和以米奇與好朋友為主題的系列居家商品已在 11 月上線囉，絕對不容錯過。

▲最新的《黑豹2：瓦干達萬歲》的系列商品也都有（圖／品牌提供）

另外還有超應景的十二月聖誕節系列商品！用經典場景聖誕吊飾、米奇聖誕主題家飾品以及米奇復古聖誕系列打造最暖心的聖誕氛圍。

2023年適逢迪士尼百年慶典，將陸續上架許多迪士尼百年慶典的紀念商品。shopDisney 台灣未來將每周推出新品，持續為所有粉絲送上奇妙驚喜。

除了迪士尼官方電商旗艦網站可以買到相關周邊，美國知名冰淇淋品牌「哈根達斯（Häagen-Dazs）」最新療癒聯名來了，強勢推出超Q「迪士尼造型迷你杯」，一次就有米奇、米妮及唐老鴨3種造型任選，可愛模樣簡直超欠收，加碼還有「迪士尼造型冰淇淋火鍋」等吃，即日起就能買到，迪士尼控千萬別錯過！

▲哈根達斯推迪士尼聯名新品。（圖／哈根達斯提供）

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