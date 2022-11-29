新光三越站前店週年慶12／1壓軸登場　5千項點數優惠、獨家贈品免費領特狂！

▲新光三越站前店壓軸週年慶12／1開跑，獨家回饋衝很大。（圖／業者提供）

時尚中心／台北報導

新光三越全台站前店週年慶，最後壓軸將在12／1正式開跑！不僅有滿千送百回饋，還針對週年慶期間會員累積的購物點數，推出近5千項商品回饋，針對氣溫準備下降，另推百款季節性商品特價再回饋，而民生物資包括超市箱購、美食折抵通通有，APP會員還能免費索券，共11波不限消費金額每天都有贈品拿，今年最後就衝這一波了啦！

下半年週年慶最有看頭的新光三越，最後一波壓軸站前店即將登場啦！12／1起至12／14全館累計滿5,000送5,000點skm points；化妝品單筆滿2,000送2,000點skm points；大家電／法雅客／iStore單筆滿萬送5,000點skm points、首七日指定業種skm pay獨享加碼滿萬送萬點skm points最後一波，快盤點還有什麼想買想補的千萬別錯過了喔。

點數利用最大化

在購物與週年慶期間累積的skm points，不但使用10點折一元可折抵消費，還可兌換Pininfarina義式廚具及日本美型家電BALMUDA，身為壓軸的站前店，週年慶更祭出超過5000件點數優惠方案，包括純點換、扣點享通通有！

如Dyson三合一涼暖空氣清淨機HP00，原價23,900元，扣138880點直接帶回家；日本BRUNO人體感應電暖器原價2,080元，扣15000點也是免付錢帶走，此外超市箱購也能選擇點數優惠，包括黑豆桑黑金醬油6入組，扣1萬點即享43折、P&G ariel 4D碳酸洗衣球6入，扣3000點可享21折。此外點數扣50點起，還能換藍象廷、勝博殿、豆腐村美食金，以及站前店獨家joguman恐龍小物，只要有1700點起即可換，吃飽喝足逛街享優惠，用點數就能輕鬆辦到！

▲超市 P&G ariel 4D碳酸洗衣球系列6入，原價1,440元，扣3,000點直接換。

而且，週年慶期間剩下的畸零點數，只要扣100點即可抽價值186萬元的賓士GLA、扣50點可抽喬山按摩椅、扣10點可抽及全台承億文旅六大聯館住宿券。

熱門、季節業種再回饋

站前店週年慶氣勢超強，商品方面誓言打造「最優惠的週年慶」，就是要消費者在過年前東西通通買起來！推出百項季節商品降價再回饋，從冬被到大衣外套一站購足，全面15折起，Kinloch Anderson石墨烯雙人發熱冬被原價16,800元，特價2,480元，下殺1.5折，東妮寢飾羊毛被、WENTEX羊毛雙人冬被，均推27折優惠，原價近萬元，不到3,000元就能帶回家。戶外外套、冬季大衣也有44折優惠，POLAR BEAR男款GORE-TEX羽絨外套原價19,800元，特價8,800元。

▲東妮寢飾羊毛被原價9,360元，特價2,600元；Kinloch Anderson石墨烯雙人發熱冬被原價16,800元，特價2,480元。

▲皇室Royal Home Hotel Life羽絨冬被，原價16,800元，特價4,999元，12／1首日價3,999元。

家電還有買大送小方案，恆隆行COWAY雙重防禦智能空氣清淨機AP-1515G，原價23,800元， 特價21,800元，再加贈綠淨力完美雙禦空氣清淨機AP-1019C；元暉 DAIKIN16.5L一級節能強力乾衣除濕機JP33ASCT-W，原價19,800元， 特價17,800元，另加贈KJ-SA03W營養調理機。

▲集雅社SAMSUNG AI衣管家滾筒洗衣機蒸洗脫烘，原價59,900元，特價49,900元，加贈價值6,490元惠而浦除濕機。

美妝品30萬組特惠，囤貨最後機會

最後美妝30萬組特惠組合絕對還是不手軟！39折的資生堂超人氣百優、53折雅詩蘭黛小棕瓶、LANCOME嫩亮雙星賦活組買一送11、Kiehl’s金盞花發燒限定組買一送五全部要鎖定！還能在新光三越APP免費線上索券，獨家入門組合可再享品牌購物金折扣優惠，包括Kiehl’s超級眼霜抗痕組，領券再優惠100元；BOBBI BROWN冬蟲夏草潤亮底妝組，領券再優惠300元。

▲雅詩蘭黛特潤修護必殺組，價值7,980元，12／1限定特價4,200元，購此組加任一正貨，再加贈原生露15ml與十件禮。

最後，年末節令限定耶誕系列絕美禮盒也該是時候入手囉，包括雅詩蘭黛夢幻心願歡慶禮盒，推23折優惠，其他DIOR聖誕藍星美唇組、LANCOME小黑瓶BE@RBRICK限定版，週慶入手搭配化妝品單筆滿2,000送2,000點回饋，時機正好！

▲LANCOME嫩亮雙星賦活組，價值7,980元，首7日限定特價3,942元。

站前店獨家！免費領券送贈品、50點數換500元

站前店週慶登場超豪氣！從12／1至12／4限定4天，至新光三越APP點數專區扣50點，即可兌換500元抵用券。此外更推全台獨家11波「APP免費領券換贈品」優惠，每天早上10點起，可至APP「到店優惠區」免費領券，活動期間於指定日期憑當日發票，就能兌換當天贈品。

包括美雅宜蘭餅伴手禮套裝3入組、摩斯漢堡台北站前店藜麥海洋珍珠堡、金蘭宅宅醬110g 2入組、一滴淨 99.5%植萃雙認證洗潔精、一滴淨 親膚好閨密天然手洗精、WHOO 拱辰享鑽白亮采三件組等民生用品大方送，不但有特價、滿額回饋，還有贈品拿不完！跑一趟 新光三越站前店週年慶，來場年末療癒吧！

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