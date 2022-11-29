fb ig video ETtoday search mobile

新光三越站前店週年慶12／1壓軸登場　5千項點數優惠、獨家贈品免費領特狂！

>

▲新光三越站前店週年慶。（圖／業者提供）

▲新光三越站前店壓軸週年慶12／1開跑，獨家回饋衝很大。（圖／業者提供）

時尚中心／台北報導

新光三越全台站前店週年慶，最後壓軸將在12／1正式開跑！不僅有滿千送百回饋，還針對週年慶期間會員累積的購物點數，推出近5千項商品回饋，針對氣溫準備下降，另推百款季節性商品特價再回饋，而民生物資包括超市箱購、美食折抵通通有，APP會員還能免費索券，共11波不限消費金額每天都有贈品拿，今年最後就衝這一波了啦！

下半年週年慶最有看頭的新光三越，最後一波壓軸站前店即將登場啦！12／1起至12／14全館累計滿5,000送5,000點skm points；化妝品單筆滿2,000送2,000點skm points；大家電／法雅客／iStore單筆滿萬送5,000點skm points、首七日指定業種skm pay獨享加碼滿萬送萬點skm points最後一波，快盤點還有什麼想買想補的千萬別錯過了喔。

▲新光三越站前店週年慶。（圖／業者提供）

點數利用最大化
在購物與週年慶期間累積的skm points，不但使用10點折一元可折抵消費，還可兌換Pininfarina義式廚具及日本美型家電BALMUDA，身為壓軸的站前店，週年慶更祭出超過5000件點數優惠方案，包括純點換、扣點享通通有！

如Dyson三合一涼暖空氣清淨機HP00，原價23,900元，扣138880點直接帶回家；日本BRUNO人體感應電暖器原價2,080元，扣15000點也是免付錢帶走，此外超市箱購也能選擇點數優惠，包括黑豆桑黑金醬油6入組，扣1萬點即享43折、P&G ariel 4D碳酸洗衣球6入，扣3000點可享21折。此外點數扣50點起，還能換藍象廷、勝博殿、豆腐村美食金，以及站前店獨家joguman恐龍小物，只要有1700點起即可換，吃飽喝足逛街享優惠，用點數就能輕鬆辦到！

▲新光三越站前店週年慶。（圖／業者提供）

▲超市 P&G ariel 4D碳酸洗衣球系列6入，原價1,440元，扣3,000點直接換。

而且，週年慶期間剩下的畸零點數，只要扣100點即可抽價值186萬元的賓士GLA、扣50點可抽喬山按摩椅、扣10點可抽及全台承億文旅六大聯館住宿券。

熱門、季節業種再回饋
站前店週年慶氣勢超強，商品方面誓言打造「最優惠的週年慶」，就是要消費者在過年前東西通通買起來！推出百項季節商品降價再回饋，從冬被到大衣外套一站購足，全面15折起，Kinloch Anderson石墨烯雙人發熱冬被原價16,800元，特價2,480元，下殺1.5折，東妮寢飾羊毛被、WENTEX羊毛雙人冬被，均推27折優惠，原價近萬元，不到3,000元就能帶回家。戶外外套、冬季大衣也有44折優惠，POLAR BEAR男款GORE-TEX羽絨外套原價19,800元，特價8,800元。

▲新光三越站前店週年慶。（圖／業者提供）

▲東妮寢飾羊毛被原價9,360元，特價2,600元；Kinloch Anderson石墨烯雙人發熱冬被原價16,800元，特價2,480元。

▲新光三越站前店週年慶。（圖／業者提供）

▲皇室Royal Home Hotel Life羽絨冬被，原價16,800元，特價4,999元，12／1首日價3,999元。

家電還有買大送小方案，恆隆行COWAY雙重防禦智能空氣清淨機AP-1515G，原價23,800元， 特價21,800元，再加贈綠淨力完美雙禦空氣清淨機AP-1019C；元暉 DAIKIN16.5L一級節能強力乾衣除濕機JP33ASCT-W，原價19,800元， 特價17,800元，另加贈KJ-SA03W營養調理機。

▲新光三越站前店週年慶。（圖／業者提供）

▲集雅社SAMSUNG AI衣管家滾筒洗衣機蒸洗脫烘，原價59,900元，特價49,900元，加贈價值6,490元惠而浦除濕機。

美妝品30萬組特惠，囤貨最後機會
最後美妝30萬組特惠組合絕對還是不手軟！39折的資生堂超人氣百優、53折雅詩蘭黛小棕瓶、LANCOME嫩亮雙星賦活組買一送11、Kiehl’s金盞花發燒限定組買一送五全部要鎖定！還能在新光三越APP免費線上索券，獨家入門組合可再享品牌購物金折扣優惠，包括Kiehl’s超級眼霜抗痕組，領券再優惠100元；BOBBI BROWN冬蟲夏草潤亮底妝組，領券再優惠300元。

▲新光三越站前店週年慶。（圖／業者提供）

▲雅詩蘭黛特潤修護必殺組，價值7,980元，12／1限定特價4,200元，購此組加任一正貨，再加贈原生露15ml與十件禮。

最後，年末節令限定耶誕系列絕美禮盒也該是時候入手囉，包括雅詩蘭黛夢幻心願歡慶禮盒，推23折優惠，其他DIOR聖誕藍星美唇組、LANCOME小黑瓶BE@RBRICK限定版，週慶入手搭配化妝品單筆滿2,000送2,000點回饋，時機正好！

▲新光三越站前店週年慶。（圖／業者提供）

▲LANCOME嫩亮雙星賦活組，價值7,980元，首7日限定特價3,942元。

站前店獨家！免費領券送贈品、50點數換500元
站前店週慶登場超豪氣！從12／1至12／4限定4天，至新光三越APP點數專區扣50點，即可兌換500元抵用券。此外更推全台獨家11波「APP免費領券換贈品」優惠，每天早上10點起，可至APP「到店優惠區」免費領券，活動期間於指定日期憑當日發票，就能兌換當天贈品。

包括美雅宜蘭餅伴手禮套裝3入組、摩斯漢堡台北站前店藜麥海洋珍珠堡、金蘭宅宅醬110g 2入組、一滴淨 99.5%植萃雙認證洗潔精、一滴淨 親膚好閨密天然手洗精、WHOO 拱辰享鑽白亮采三件組等民生用品大方送，不但有特價、滿額回饋，還有贈品拿不完！跑一趟 新光三越站前店週年慶，來場年末療癒吧！

►新光三越滿千送千點購物搶先看
►AKIRA也超愛的精品廚具兌換小撇步
►人人都愛的超級品牌日絕對不能缺席
►時下最夯商品一次全網羅
►玩遊戲還賺點數 不開玩怎麼行

關鍵字：

新光三越, 站前店, 周年慶, 週年慶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

說分就分！3星座提分手超果斷　摩羯座「3不」斷乾淨

說分就分！3星座提分手超果斷　摩羯座「3不」斷乾淨

12星座「不愛了」的徵兆　金牛超計較、處女陷入糾結

12星座「不愛了」的徵兆　金牛超計較、處女陷入糾結

星巴克推超萌Ｑ毛絨絨「企鵝杯套」！紅白配色慶典系列搶先過聖誕

星巴克推超萌Ｑ毛絨絨「企鵝杯套」！紅白配色慶典系列搶先過聖誕

魔獸穿超帥深紫色西裝踏時尚紅毯！曝必備「一私物」讓台灣更像家 Jessica牛仔褲穿到底　靠十幾萬名牌外套轉換知性、甜美風格 UNIQLO迷幻印花「最美發熱衣」誕生！MARNI聯名最終回必須把握 年末聚餐多怕胖？營養師教3招減少負擔：「腸胃公休日」比168更簡單 萬元有找！沖繩自由行4日機＋酒下殺　住3星酒店、小希臘賞無敵海景 舒華「高開衩裙」雪白肌膚＋長腿美出圈！(G)I-DLE超殺黑色系走紅毯 12星座表達愛的「4種模式」　雙子的愛很承重、天蠍卻很細膩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面