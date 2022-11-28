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UNIQLO迷幻印花「最美發熱衣」誕生！MARNI聯名最終回必須把握

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO與義大利精品MARNI在夏季推出聯名後獲得廣大好評，雙方於今年秋冬再次展開合作，且這將會是此波合作的最終章，時尚迷必須把握。UNIQLO and MARNI 2022冬季聯名將於12月9日正式登場，本季將1960年代的迷幻撞色印花，注入HEATTECH系列，打造出「最美發熱衣」。

▲UNIQLO and MARNI。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO and MARNI 2022冬季聯名為首波合作的最終章，即將於12／9開賣。（圖／品牌提供）

MARNI以明亮鮮豔的色彩和印花著稱，UNIQLO and MARNI 2022冬季系列以「混搭經典、趣味時尚」為主題，共推出18款豐富單品。MARNI創意總監Francesco Risso表示：「我想探究60年代調皮大膽的審美。」因此在本季注入了1960年代的迷幻時尚印花與撞色設計，以此演繹UNIQLO的冬日經典單品，將趣味印花與俐落輪廓完美結合。

▲UNIQLO and MARNI。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO and MARNI推出「最美發熱衣」HEATTECH系列。（圖／品牌提供）

本季UNIQLO and MARNI帶來了「最美發熱衣」系列，高領HEATTECH吸濕發熱衣不只有黑色的選擇，換上藍色系、紅色系、綠色系不同線條圖騰的花紋，讓冬季的保暖打底衣不再沉悶無趣。

▲UNIQLO and MARNI。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO and MARNI。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO and MARNI冬季系列帶來多款針織單品。（圖／品牌提供）

除將MARNI美學融入HEATTECH當中之外，本季聯名亦推出許多針織單品，包括撞色拼接的V領針織衫、背心、美麗諾混紡條紋開襟外套，立體廓型的面料與剪裁，讓膨脹色系也能看起來很修身。

本季UNIQLO and MARNI的配件部分不容錯過，時髦人士必備的「小偷帽」，也就是「巴拉克拉瓦帽」，這回Francesco Risso也替大家準備好了；針織短毛帽、圍巾、手套、襪子⋯⋯也全都採用撞色拼接的手法呈現，能輕鬆替穿搭增添亮點。

▲UNIQLO and MARNI。（圖／品牌提供）

▲Uniqlo and Marni。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO and MARNI。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO and MARNI繽紛可愛的配件部分不容錯過。（圖／品牌提供）

美式品牌GAP在今年冬季推出全新「抱抱絨」系列，採用雙面複合珊瑚絨面料，正面為極為柔軟的珊瑚絨，背面搭配手感細緻的搖粒絨，展現如雲朵般的輕軟觸感，既有卓越保暖效果又有療癒的功能，結合經典不敗的Logo、格紋或是小熊元素的設計，一舉囊括男、女裝以及童裝。

▲GAP 抱抱絨系列。（圖／品牌提供）

▲GAP 抱抱絨系列。（圖／品牌提供）

▲GAP 抱抱絨系列。（圖／品牌提供）

▲GAP在今年冬季推出全新「抱抱絨」系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, MARNI, 聯名, 冬季, 最美發熱衣

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