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年末聚餐多怕胖？營養師教3招減少負擔：「腸胃公休日」比168更簡單

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▲▼聚餐多怕胖？營養師教3招減少負擔。（圖／翻攝unsplash）

▲年末是聚餐的高峰期，大餐吃多了讓人擔心腸胃有負擔和容易發胖。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pixabay

每到節日多的年末時節，就是聚餐的高峰期，雖然與親友歡聚享受美食很歡樂，但同時也讓身體、腸胃負擔變大，甚至容易排便卡卡不順暢！知名營養師高敏敏就分享3招飲食秘訣，尤其是「腸胃公休日」，能幫助減輕腸胃負擔，維持好的消化代謝機能，減少肥肉堆積和排便不順的機會。

▲▼ 聚餐多怕胖？營養師教3招減少負擔。（圖／翻攝unspash,pexels）

＃腸胃公休日

高敏敏表示，「腸胃公休日」其實比起常見控制進食時間的數字飲食法還要更好執行，算是輕飲食的入門起手式。

而公休日輕飲食建議可以地瓜＋沙拉＋優酪乳來搭配。地瓜擁有豐富的膳食纖維與寡醣，加上優酪乳的好菌，可以幫助腸道維持好的菌叢生態，寡醣是好菌的糧食，一起搭配食用，能讓好菌佔上風，幫助維持消化道機能，再搭配滿滿的生菜沙拉，一次攝取足量的膳食纖維、植化素及維他命Ｃ。

一周中選擇一天當作腸道公休日即可，透過原型高纖的食材搭配含有好菌的優酪乳，取代高油高鹽高糖的飲食，輕鬆幫腸胃來個順暢大掃除。

▲▼ 聚餐多怕胖？營養師教3招減少負擔。（圖／翻攝unspash,pexels）

＃多吃高纖食材，排出堆積

其實要達到每日膳食纖維攝取量並不難，只要每天吃足蔬果量，基本上都能有纖維????，若真的不足，也可以挑選適合的營養品補充。

建議可多吃燙青菜、奇異果、燕麥片、奇亞籽、糙米飯，這些都是膳食纖維含量很高的好食材，尤其有排便困擾的人，可以試著每天選一餐來吃。

▲▼ 聚餐多怕胖？營養師教3招減少負擔。（圖／翻攝unspash,pexels）

＃補充好菌，讓腸胃順暢動一動

高敏敏建議，可早晚喝一瓶優酪乳來補充好菌，在放縱享受大餐後「叫醒」偷懶的腸胃起來動一動，減輕負擔、促進順暢。

優酪乳不僅是優秀的好菌來源，還有超多少好處。像是，優酪乳是不能喝牛奶、乳糖敏感人的救星，乳酸菌可把牛乳發酵變成優酪乳，並將大部分的乳糖代謝成乳酸；另外還能幫助補充鈣質，國民飲食調查發現9成台灣人每日鈣質攝取量未達標，而優酪乳是優質乳製品來源，且酸性環境能將乳品中的蛋白質分解為小分子胺基酸，使蛋白質更容易被人體吸收，也能使鈣質更好吸收。

高敏敏也建議優酪乳最佳飲用時機為吃大餐前後，大餐前喝可幫助墊胃、避免餐間暴食；大餐後喝能助消化，好菌還能幫助調整腸胃健康。

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關鍵字：

聚餐, 大餐, 減肥, 瘦身, 發胖, 順暢, 排便, 腸胃公休日, 飲食, 秘訣, 營養師, 高敏敏

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