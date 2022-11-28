寶璣大師親手製的陀飛輪懷錶在台曝光　見證歐洲王室驚人典藏

▲寶璣 B1188古董懷錶第一位收藏者為西班牙親王Don Antonio。（圖／寶璣提供，以下提供）



記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）即起至12月底，於台北101專賣店舉辦古董懷錶亞洲首展，展出3款皆為歐洲王室的收藏，最特別是1808年售予西班牙親王Don Antonio的B1188古董懷錶，為發明陀飛輪裝置的寶璣大師Abraham-Louis Breguet親手製作，是他早期銷售的陀飛輪時計之一，在他取得專利至過世前的 20多年間，也僅親手製作出35只，更凸顯此枚懷錶的珍貴。

▲寶璣大師Abraham-Louis Breguet樹立不少錶界經典。







▲寶璣 B1188古董懷錶為寶璣大師親手製作的珍貴作品，是最早發售的陀飛輪時計之一。

相隔逾200年再見寶璣大師的傑作，依然令人驚嘆，B1188 古董懷錶從最初西班牙親王購入，再轉售給一位土耳其人，他在1841年時請寶璣以土耳其數字琺瑯面盤替換最初的黃金面盤，且有別於當代1分鐘轉一圈的陀飛輪，此懷錶4分鐘轉一圈的陀飛輪裝置；同場另外2枚古董懷錶也曾是歐洲王室的珍藏，當中徽章式的B2008小型Subscription懷錶，是1806年賣給Grassalkowics王子的單針錶，而B2439為刻鐘打簧懷錶於1815年被列支敦斯登Maurice王子納為收藏，足見當時寶璣大師的創新設計，備受歐洲王室青睞。

▲寶璣1806年售予Grassalkowics王子的B2008古董懷錶。





▲寶璣Tradition 7047 Tourbillon Waltz腕錶，6,120,000元。

寶璣大師創作的陀飛輪、寶璣游絲、寶璣針、降落傘避震器、音簧等，對鐘錶發展影響深遠，此次寶璣除了展出3枚古董懷錶，也呈獻集經典於大成並加入當代元素的複雜功能錶，包括芝麻鍊節經過加熱藍化處理的新款Tradition 7047 Tourbillon Waltz腕錶、專賣店獨家的Les Exclusifs de Breguet系列7637 Minute Repeater玫瑰金三問腕錶，以及珠寶鑲嵌與複雜鐘錶工藝的Reine de Naples Jour/Nuit日月星辰珠寶錶。

▲寶璣專賣店限定的Les Exclusifs de Breguet 7637玫瑰金三問錶（左）7,692,000元，Reine de Naples JourNuit 8999高級珠寶錶7,266,000元。



江詩丹頓（Vacheron Constantin）對於月相女錶也有華麗詮釋，從義大利布拉諾島著名布拉諾蕾絲（Burano lace）獲得靈感，運用織錦、手工雕刻、琺瑯彩繪和珠寶鑲嵌工藝打造Égérie系列Creative Edition 腕錶，於黑色琺瑯面盤覆上纖細的18K白金鑲鑽蕾絲圖案，花卉圖案蕾絲之間的線條由雕刻大師發揮創意刻畫，代表每一只錶都是獨一無二之作，而月相視窗中的雲朵在製作上也頗有挑戰性，以鏤空琺瑯工藝製作，厚度縮減至0.27毫米，才能成就內外兼美的錶款，也呼應品牌於新藝術時期和裝飾藝術時期的深受刺繡藝術與蕾絲圖案啟發的古董時計。

▲江詩丹頓運用織錦、手工雕刻、琺瑯彩繪和珠寶鑲嵌工藝打造Égérie系列Creative Edition 腕錶。（圖／江詩丹頓提供，以下同）





▲江詩丹頓1900至1910年代的懷錶有不少蕾絲圖騰設計。

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