星巴克推超萌Ｑ毛絨絨「企鵝杯套」！紅白配色慶典系列搶先過聖誕

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令人期待的聖誕節腳步已越來越近，歡樂的節慶氛圍更提早到來，近日大陸星巴克便推出了「節日慶典系列」新品，帶大家搶先過聖誕，本次慶典系列周邊中，以企鵝主題的幾款新品最受歡迎，像是這款毛絨絨的「企鵝杯套」，童趣俏皮的外形馬上就引發搶購。

▲大陸星巴克推節日慶典系列。（圖／翻攝自小紅書，以下同）



大陸星巴克今年的「節日慶典系列」專為聖誕節打造，透過紅、白色系搭配為主，並加入了小動物的主題，以北極熊與企鵝作為最大主角，帶來一系列保溫杯、馬克杯、造型水杯與杯套提袋等商品，其中能看到許多象徵冬日保暖的元素，像是針織材質、毛衣花紋或是毛帽⋯⋯都成為設計細節的一環。

其中這款「企鵝杯套」相當受歡迎，由吸管杯與專屬杯套作為一組販售，此企鵝杯套以毛絨面料與精緻刺繡製成，上頭的企鵝圖案甚至是不同的毛絨材質，富有立體感，小企鵝的可愛模樣與療癒質感，正中少女心，且附背帶的設計更替實用度加分，背在身上巨可愛。

系列當中還有數款企鵝主題的單品，包括直接以企鵝的形狀打造的透明水杯，裝入飲料時便能為小企鵝的身體上色，十分可愛又有趣味性；另一款玻璃馬克杯上頭，設計了如同鬆軟雪地的杯蓋，只見小企鵝站在雪地中、手裡拿著禮物開心過聖誕，各種萌Q造型的杯款，簡直叫人選擇困難症發作。

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