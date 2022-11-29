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萬元有找！沖繩自由行4日機＋酒下殺　住3星酒店、小希臘賞無敵海景

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文／C編

日本沖繩有濃厚的南國度假氣息，深受許多人歡迎，很多人以為夏天去才好玩，但其實冬季沖繩也有不一樣的美麗，以下就盤點幾個沖繩必玩的景點，搭配「Her森森」推出的「沖繩自由行4日」機＋酒組合，不到萬元就可以衝一波，當然很超值。

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▲沖繩,虎航,國際通,瀨長島,玉泉洞,Her森森,。（圖／Her森森）

▲沖繩自由行4日，原價18999元、特價9999元，點我購買

沖繩必玩景點：

1.國際通

這次包套專案的住宿地位於偏南沖繩的3星級「那霸海灘酒店」，因此建議行程規劃以沖繩中南部為主，其中南部最值得衝一波的地方就是國際通，是非常有名的商店街，想要掃貨藥妝、買3C產品或是伴手禮，往這裡去就對了，吃喝玩樂通通都有，建議安排在第一天或是最後一天，可以把所有東西一次買齊。

2.瀨長島

有「沖繩小希臘」之稱、瀨長島上的Umikaji Terrace，簡約白色的建築有如梯田般層層堆疊，不僅非常有歐洲度假的氛圍，更重要的是每間店幾乎都面海而立，找一間下午茶或是甜點店，就可以坐在裡面欣賞變化萬千的無敵海景，真的是讓人秒殺記憶體的好去處。

3.玉泉洞

玉泉洞也是到沖繩一定要參觀的厲害景點，不但是日本第二大鐘乳石洞窟，更是日本國家指定有形文化財，全長5公里，目前僅開放900公尺供大眾參觀，滿滿鐘乳石林立的洞穴，是大自然才有的神奇力量，數量相當壯觀，去過絕對不會後悔。

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▲沖繩,虎航,國際通,瀨長島,玉泉洞,Her森森,。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「沖繩自由行4日」，是典型的機票加住宿組合，包含虎航去回機票、20公斤託運行李，以及10公斤手提行李，含稅還包飛機餐，住在那霸海灘酒店三晚，原價18999元、特價9999元，不到萬元的超划算4日遊，當然要立刻下單。

關鍵字：

沖繩, 虎航, 國際通, 瀨長島, 玉泉洞, Her森森

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