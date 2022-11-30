「國民補品」滴雞精12入下殺1749元　早上空腹一包效果最好

文／C編

許多人工作忙碌奔波、日夜顛倒，身體容易出現小狀況，適當的進補相當重要，市面上也推出各種補品，從燕窩、人蔘到雞精通通都有，尤其是講求精純的滴雞精，更是現在很受到歡迎的「國民補品」，但要怎麼喝、注意哪些細節，才不會補錯地方還浪費補品，一定要知道。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲洽富氣冷雞滴雞精12入禮盒，原價2620元、特價1749元，點我購買。



1.早上空腹喝更好

其實滴雞精什麼時候喝都可以，因為它分子小、營養密度高，可以讓體力快速恢復，如果想要一整天有好精神，可以在早上空腹的時候來一包，吸收速度最快，也會比較有感，尤其是秋冬早晨熱熱一杯下肚，更有暖身的效果。

2.每天一包就夠了

滴雞精可以幫助身體強健，但不是越多越好，建議每天一包、持續飲用才有效，任何飲食、補品都是適量就好，過猶不及都沒有辦法達到最好的成果，另外要特別注意的是，發育尚未完全的嬰幼兒、痛風、慢性腎臟病患者等，還有傷口未癒合、發炎、發燒狀態者，都要盡量避免。

3.看清成分來源

市面上的滴雞精百百種，從雞隻來源、製造過程、內含的營養素，都是需要關注的重點，其中，特別要注意的是成分，是單純雞精還是添加其他中藥材，要注意自己的體質是否可以飲用，如果有疑慮，除了詢問專業醫師，也盡量挑選單純的滴雞精就好。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲洽富氣冷雞滴雞精12入禮盒，原價2620元、特價1749元，點我購買。



「Her森森」推出「洽富氣冷雞滴雞精12入禮盒」，原價2620元、特價1749元，採用獨門工法製作，全程不加一滴水，無脂肪、零膽固醇，常溫保存就可以飲用，不添加防腐劑，高溫高壓滅菌技術，喝起來更加安心。