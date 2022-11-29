超有機會舊情復燃3大星座！TOP1工作運、戀愛運通通來，老問題也輕鬆解決

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

舊愛雖然不一定是最美，但卻是人生中擁有一席之地的記憶，對很多人來說，更是一段值得重溫的回憶，假如剛好最近有機會跟前任有所聯絡，以下這3個星座更要好好把握，很有機會重拾舊情，以往的問題也有迎刃而解的可能，千萬要把握好這個機會，掌握自己的愛情。

TOP 3：摩羯座

摩羯座外冷內熱是標準的悶騷型，看似毫不在意，但其實面對感情有一顆玻璃心，表現出來的行為比較傲嬌，一旦遇到前任就會心中掀起波瀾，嘴上喊著不要、但心裡很誠實，半推半就就會進入一個舊情復燃的狀況，所以假如你的前任是摩羯座，在11月很有可能再度重逢。

TOP 2：天秤座

天秤座向來是優雅代表，是想得較多的星座，他們需要的是精神伴侶，當然樣貌不能太差，相較於此，物質層面就不是他們所在乎的，近期跟不再聯繫的人有聯絡的可能性很大，愛情運勢很旺，所以如果有天秤座的前任，這時候是很好的相戀時機，但切記要一步一步來，經濟上可能會遇到比較大的考驗，需要謹慎考慮。

TOP 1：獅子座

獅子座的人自尊心強、個性也簡單直接，雖然常常一心都在工作上，但偶爾也會有柔情的一面，尤其是最近工作運很好，一切溝通、交際都有質的提升，也促使了愛情運的跟進，尤其是一直糾結很長的時間跟問題點，最近會獲得解決，當然誤會也有機會和解，所以如果有復合的念想，11月是一個很好的時機。

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