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神準心理測驗剖析你是否「高EQ」！選它的人最擅長偽裝，內心跟表現截然不同

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels

每個人遇到各種不同的事情跟狀況，都會有著不同的情緒，要怎麼表達、該不該展現，都成了一門深奧的學問，不同答案都會遇到不同結果，善於處理情緒跟釋放的人，往往都被封為「高EQ」；以下這個心理測驗就可以測出來你是不是很會表達情緒的人，測過的人都說準！

Q：在咖啡廳吃到美味的甜點時，你會選擇怎麼做？

A：下次再一個人來吃
B：下次帶朋友來吃
C：告訴店員很好吃
D：馬上發到社交平台上

▲心理測驗,心理,測驗。（圖／pexels）

A：下次再一個人來吃：不擅長表達情緒

如果你會選擇一個人吃飯，通常顯示出來是一個不太會流露很多感情的人，你的個性冷靜沉著，很享受一個人的時光，情緒表達也比較溫和，不管是悲傷、快樂、難過或是憤怒，比起大肆的發洩，你更喜歡自己消化，不僅自在很多，也很沉浸在這樣的過程裡。

▲心理測驗,心理,測驗。（圖／pexels）

B：下次帶朋友來吃：適度的表達情緒

比起一人享受，你傾向與好友分享，代表你是一個懂得適度表達情緒的人，很擅長控制自己，在不必要的時刻，適當隱藏自己的感覺，你懂得處理那些七情六慾，也能夠自己消化，遇到自己控制不了的狀況，也會懂得找朋友求助，不會全都悶在心裡。

▲心理測驗,心理,測驗。（圖／pexels）

C：告訴店員很好吃：情緒全寫在臉上

你有著強烈的服務精神跟友善個性，幾乎單純得就像是一張白紙，純潔毫無心機，遇到快樂或是有趣的事情，從不吝嗇給予讚美，遇到不開心的事情，也會輕易展現出來，大多數時候都算是善解人意，只是比較容易顯露自我情感。

▲心理測驗,心理,測驗。（圖／pexels）

D：馬上發到社交平台上：善於管理自己的情緒

這種類型的人很擅長管理自己的狀態，也就是說「你比較會偽裝自己」，有時候遇到不快樂的事情，或是非常緊張的狀態，外表顯現出來卻完全不是這麼一回事，反而看起來很高興、也很淡定，因為如此，總是給人穩定、可靠的形象，讓人忍不住想要依賴。

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關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

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