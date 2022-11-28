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陳亞蘭印花禮服「帥又美」摘年度風格人物　楊乃文走紅毯餓到想吃炸雞塊

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記者鮑璿安／台北報導

《GQ》「Men of the Year」年度風格大賞今（28）日登場，得獎人陳柏霖、楊乃文、陳亞蘭等人都受邀步上红毯，楊乃文罕見換上火辣的馬甲短裙造型，直呼自己相當喜歡，至於走紅毯當下在想什麼？她更俏皮表示自己無時無刻都想著吃：「現在很想吃麥當勞炸雞塊」。

▲▼楊乃文出席GQ Men Of the Year年度風格大賞。（圖／記者李毓康攝）

▲楊乃文獲頒「Voice of the Year」，大讚今天的馬甲造型。（圖／記者李毓康攝）

獲頒「Voice of the Year」的楊乃文特別以 Vivienne Westwood格紋套裝出席，率性之餘又展現好身材，她說：「今天是馬甲短裙然後把長外套塞進去，這其實我非常喜歡的風格，我喜歡馬甲！」她也難得展現幽默，提到自己無時無刻都想到「吃」，連走紅毯也不例外，「我剛剛有點餓，現在最想吃麥當勞炸雞塊。」

▲▼陳亞蘭出席GQ Men Of the Year年度風格大賞。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陳亞蘭出席GQ Men Of the Year年度風格大賞。（圖／記者李毓康攝）

▲陳亞蘭摘下本屆「Breaking Tradition」，身穿華人服裝設計師先鋒Uma Wang （初衣食午）服飾。（圖／記者李毓康攝）

同樣以女性身分入選，摘下本屆「Breaking Tradition」的陳亞蘭，她在今年成為台灣史上第一位以男性角色榮獲金鐘獎「最佳男主角」獎的「女影帝」，今以華人服裝設計師先鋒Uma Wang （初衣食午）造型亮相，並表示目前正在以群眾集資方式，策劃一場「台灣人一起擁有的歌仔戲」。

▲▼陳柏霖出席GQ Men Of the Year年度風格大賞。（圖／記者李毓康攝）

▲陳柏霖獲頒MOTY「Icon of the Year」，身兼演員、以及服飾品牌ANOWHEREMAN主理人身份。（圖／記者李毓康攝）

陳柏霖獲頒MOTY「Icon of the Year」， 以紐約男裝品牌John Varvatos西裝打造幹練造型，他身兼演員、以及服飾品牌ANOWHEREMAN主理人身份，被問到要如何展現自我風格？陳柏霖表示：「享受每一個選擇，有很多可能性的感覺。」也透露自己下個月即將開始拍攝新電影。

▲▼魔獸霍華德出席GQ Men Of the Year年度風格大賞。（圖／記者李毓康攝）

▲NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）驚喜壓軸。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Julia吳卓源出席GQ Men Of the Year年度風格大賞。（圖／記者李毓康攝）

▲Julia吳卓源。（圖／記者李毓康攝）

2022《GQ》「Men of the Year」年度風格大賞得主

Producer of the Year  詹仁雄
Sportsman of the Year  李智凱
Breaking Tradition  陳亞蘭
Icon of the Year  陳柏霖
Voice of the Year  楊乃文
Sport Phenomenon  陳建州
DJ of the Year  DJ Mr.SKIN
Breakthrough Designer  NAMESAKE
Dance for the World  Bboy Bojin 陳柏均
Bartender of the Year  余瀚為 Nono
Director of the Year  柯孟融
Kings of Gaming
曾家鎮/林家弘/陳綏揚
Artist of the Year 李漢強
Restaurant of the Year MAD by Le Kief Seven Yi（易柏翔）
Design Duo of the Year 李政瀚/于薇
City of the Year 高雄
 

關鍵字：

GQ, Men of the Year, 年度風格大賞, 陳柏霖, 楊乃文, 陳亞蘭

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