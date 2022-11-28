居家儀式感少不了卡地亞蠟燭香氛　美型設計當擺件剛剛好

▲卡地亞全新香氛蠟燭Les Ecrins Parfumés系列DÉSERT香氛蠟燭，5,750元。（圖／卡地亞提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

儀式感為生活增添不少樂趣，節慶的居家布置即是重要的一環，珠寶品牌卡地亞（Cartier）與Tiffany & Co.不約而同為即將來臨的聖誕節推出全新生活精品，讓家人與親友在此團聚時刻備感溫馨，也是佳節獻禮的絕佳選擇。卡地亞調香大師Mathilde Laurent特別創作4款全新香氛蠟燭Les Ecrins Parfumés系列，不僅讓大自然的芬芳縈繞居家空間，猶如品牌紅盒的美型設計與花環裝飾，讓蠟燭也化身為精緻擺件。

▲卡地亞全新香氛蠟燭Les Ecrins Parfumés系列，可另外添購裝飾品牌經典圖案的玻璃鐘形罩。

卡地亞4款Les Ecrins Parfumés系列香氛蠟燭分別為PÉTALES花瓣、DÉSERT沙漠、CANOPÉE樹冠和NEIGE白雪，香氣各具獨特魅力，品牌同時推出4款分別裝飾Diabolo de Cartier、豹紋和美洲豹穿行於兩棵柏樹之間圖案的玻璃鐘形罩與蠟燭搭配；此外，全新擺件也同步亮相，發表黑色卡地亞美洲豹被柏樹圍繞圖樣的2件式碗、圓形托盤與花瓶，另一藍綠配色勾金邊的美洲豹3件式杯組、托盤與筆筒則受伊斯蘭藝術啟發。

▲卡地亞一套 2件Panthère de Cartier 美洲豹碗15,000元，圓形托盤17,700元，花瓶30,200元。





▲卡地亞一套3件Panthère de Cartie美洲豹杯，17,900元。

Tiffany今年則重現普普藝術大師1950年代至60年代為品牌設計的節慶賀卡圖案，將他當年所繪的飛鳥、星星、鞋子、聖誕樹和其他節慶元素，再現於含骨瓷甜點盤6件組上，讓家人團聚享用甜點之時，能深深感受到歡欣氣氛，安迪沃荷的作品還運用在骨瓷首飾盤6件組、節慶賀卡每份 2入、撲克牌每組 2入、骨瓷裝飾品6 件組、手繪玻璃裝飾品3 件組，送禮自用兩相宜。

▲Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season聖誕骨瓷甜點盤6件組。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲Tiffany Co. x Andy Warhol 2022 Holiday Season聖誕骨瓷首飾盤6件組。

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