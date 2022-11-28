魔獸穿超帥深紫色西裝踏時尚紅毯！曝必備「一私物」讓台灣更像家

記者王則絲／台北報導

《GQ》「Men of the Year」年度風格大賞今（28日）晚間於ATT4FUN戶外廣場登場，邀請包括陳柏霖、陳亞蘭、楊乃文、吳卓源⋯⋯等眾多名人，並由近期話題最火熱的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）壓軸現身，魔獸以一身超帥的深紫色訂製西裝踏上時尚紅毯，周圍聚集眾多粉絲場面嗨翻，訪問中透露，他私下生活必備的「頌缽」正在運送來台的路上，將能讓台灣更像家。

▲魔獸登GQ風格大賞紅毯西裝造型。（圖／記者李毓康攝）



「Men of the Year」年度風格大賞紅毯上名人們接力登場，來到尾聲，桃園永豐雲豹球隊6位球員羅振峰、陳建銘、隊長鄭瑋、盧捷閔、陳孝榕、劉宏柏與寶寶教練一同出場，全員以深藍色或灰色的細格紋西裝完成造型，並內搭球隊口號「特有種」的紫色T恤，隊員們紛紛表示，面對這麼多攝影鏡頭，相當緊張。

▲桃園雲豹球隊球員與教練，（左起）羅振峰、陳建銘、寶寶教練、隊長鄭瑋、盧捷閔、陳孝榕、劉宏柏。（圖／記者李毓康攝）



緊接著近期的大紅人「魔獸」霍華德以一身深紫色訂製西裝踏上紅毯，呼應球隊顏色，合身剪裁讓他看起來相當挺拔、修身，現場粉絲們瞬間嗨翻，魔獸也相當熱情的回應，與場邊民眾擊掌、簽名⋯⋯對粉絲有求必應。

▲魔獸登GQ風格大賞紅毯西裝造型。（圖／記者李毓康攝）



訪問中魔獸提到：「第一次來台灣是2005年，那時候還很年輕，再次來到台灣，特別希望讓全世界知道這是一個美好的地方，人充滿熱情，充滿了愛。」句句都顯現對台灣的愛，關於私下的風格，他分享其實他非常喜歡穿西裝：「晚裝西裝、合身西裝或大西裝都穿。」像今晚他身上這套造型，就十分帥氣。

此外，魔獸曾提過私下生活中的必備物品，包括了最喜歡的香水、乳液⋯⋯而這些他都已經帶來台灣了，只剩下一個「頌缽」，目前還在運送的途中，等頌缽也送達住處，對他來說將更有家的感覺，但魔獸不忘補充：「最重要是台灣的熱情，希望永遠帶在身邊。」

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