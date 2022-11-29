美妝跨界！面膜結合運動時尚hyphy，資生堂禮盒中藏有超美飾品

▲美妝跨界聯名帶給消費者更多新選擇。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝年末推出的聖誕禮盒，比外觀更比話題度，聖誕禮盒光是明星商品還不夠，加入跨界聯名更有噱頭，張景嵐的保養品牌 m̄enomeno 結合運動時尚生活品牌 hyphy，資生堂髮品更是跨界飾品品牌vacanza，讓人好驚喜。

張景嵐所創立的保養品牌 m̄enomeno 與林又立與林可彤時尚運動生活品牌 hyphy 聯名發行最療癒的聖誕節禮盒，把讓女生變美的小東西全部集中在一起。

▲m̄enomeno 寶寶嫩肌組，3038元。

其中寶寶嫩肌組，包括了 hyphy 最熱賣的寶寶肌褲和 m̄enomeno 的面膜與洗面露，主張穿上舒適的寶寶肌褲揮灑汗水後，把握運動後黃金保養30分鐘，再用Fc溫和潔⾯面露洗淨肌膚再敷上Fm全能修護⾯膜，給身體從頭到腳的呵護。

▲SHISEIDO 金璨聖誕倒數禮盒。

資生堂專業美髮與飾品品牌 vacanza 聯名推出專屬秀髮的金璨聖誕倒數禮盒，超美禮盒洋溢濃厚白色聖誕氣息，內含髮品和髪飾，讓女孩從頭開始美美過聖誕。

禮盒中除了髮品迷你瓶和 vacanza 飾品外，更提供資生堂專業美髮芯之麗護髮療程體驗券、vacanza 商品抵用券和飲品券，超豐富的禮盒內容讓女孩們能一起保養秀髮、逛街和享受下午茶，度過悠閒假期。

▲LUSH 信義店舉辦貓咪認養活動。

美妝不只跨界，也非常也愛心，凡於12/1-12/7期間，LUSH 台灣門市及官網所售出的慈善愛心潤膚乳及慈善愛心潤膚芭的銷售收益（扣除稅額後）將全數捐贈「台灣動物收容動物關懷協會」，以支援志工運行貓屋及傳達生命教育的工作，主張要解決浪浪的問題，應該從源頭做起。