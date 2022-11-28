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Jessica牛仔褲穿到底　靠十幾萬名牌外套轉換知性、甜美風格

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▲▼ Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica穿自創品牌BLANC & ECLARE蓬袖針織外套顯得活潑俏麗。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星Jessica潔西卡（鄭秀妍）近日放大假，在歐美開心旅行，她清一色都是休閒的牛仔褲造型配香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（Hermès）等名牌包，關鍵在於所穿的外套，讓她輕鬆轉換時尚風格，除了頻頻穿自創品牌BLANC & ECLARE宣傳，她還穿上要價逾10萬元的CELINE外套，Khaite皮衣，流露貴婦氣息。

▲▼ Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica以荷葉領白襯衫搭配BLANC & ECLARE紫色針織外套，展現甜美風格。（圖／翻攝jessica.syj IG）

身高163公分的Jessica，偏愛短版外套搭配牛仔褲，顯得活潑俏麗，特別是她自創品牌BLANC & ECLARE無論是學院風徽章裝飾或淺紫色的開襟小外套，都採蓬袖設計，穿起來更顯年輕甜美，讓33歲的她成功減齡宛如少女。

▲▼ Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica穿CELINE皮革滾邊排釦夾克，135,000元。（圖／翻攝jessica.syj IG）

而較成熟知性的穿搭，Jessica選擇法國精品CELINE要價135,000元的皮革滾邊排釦夾克，她搭配荷葉領白襯衫與合身牛仔褲，正式與休閒之間獲得完美平衡；而更帥氣的裝扮少不了皮革外套，她遊摩納哥時以美國紐約時裝品牌KHAITE要價10萬起跳的黑色皮衣，配上黑色愛馬仕迷你凱莉包，帥氣有型。

▲▼ Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica遊摩納哥時以KHAITE要價10萬起跳的黑色皮衣，配上黑色愛馬仕迷你凱莉包。（圖／翻攝jessica.syj IG）

►Jessica奢華之旅名牌包天天換　香奈兒、愛馬仕經典包伴遊

►金惠秀禮服被嫌保守　霸氣曬一套比一套還辣的試裝照

關鍵字：

Jessica, 潔西卡, CELINE

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