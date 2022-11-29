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熬夜戒了吧！牛爾老師傳授「3招」，教你變成女主角澎潤臉

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▲▼牛爾教你3招打造澎潤臉。（圖／翻攝自小紅書/牛爾、趙露思）

▲趙露思的臉蛋正是「元氣臉」的最佳範本。（圖／翻攝自小紅書/趙露思、牛爾）

記者曾怡嘉／台北報導

有沒有發現，追劇除了追卡司劇情外，男女主角的高顏值更是催化劑，仔細觀察線上的女一們，她們不只是膚質好，更有從內散發的積極快樂狀態，讓人愛到不行，美容教父牛爾稱她們為「元氣臉」，要如何保有肌膚的飽滿活力呢？以下3招趕快學起來！

▲▼牛爾老師傳授「3招」變成女主角澎潤臉 。（圖／品牌提供）

▲清潔是保養的第一步。（圖／Unsplash，以下同）

#科學護膚

牛爾老師分享，現代人選擇太多，很容易保養過度，反而容易給肌膚造成負擔，他強調其實只要做好清潔、保濕、防曬三件最基礎的事情，接著再根據本身膚質選擇控油、美白或是抗老的產品，千萬別為了追求效果而過度使用。

▲▼牛爾老師傳授「3招」變成女主角澎潤臉 。（圖／品牌提供）

▲不想運動也可以從散步開始。

#堅持運動

想要擁有好肌膚，你就必須動起來，建議不喜歡運動的女生，可以先從最不排斥的運動開始，慢慢感受到出汗的暢快感，照著鏡子看著運動過後，代謝力佳的紅潤好氣色，還有什麼理由能不堅持下去？如果不喜歡跑步，就和朋友約散步，慢慢拉長距離，慢慢感受運動帶來的快樂。

▲▼牛爾老師傳授「3招」變成女主角澎潤臉 。（圖／品牌提供）

▲充足睡眠是最佳的保養品。

#不熬夜

牛爾老師提到，再貴的產品也救不了熬夜毀掉的臉，長期熬夜會使體內膠原蛋白加速流失，進而導致膚色暗沉、黑眼圈也變得更明顯了。

關鍵字：

早餐, 營養師, 減重

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