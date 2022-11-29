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世足大嫂團瘋狂健身菜單曝光　C羅女友、梅西老婆各個美辣天花板

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2022卡達世界盃足球賽除了關注激烈賽事、以及傳奇球星梅西（Lionel Messi）職涯最後一屆外，這些球員的另一半也是全世界關注的”嬌”點，盤點5位球員人妻女友她們瘋狂的健身菜單，難怪各個辣翻天！

葡萄牙足球隊－C羅（Cristiano Ronaldo）女友：Georgina Rodriguez

眾所皆知C羅的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）自小學習芭蕾舞，她更曾表明芭蕾舞不只在身體上提供支持，在心靈層面也給予她幫助。不過，現在的Georgina似乎有了新興趣！據報導，Georgina向一位MMA格鬥冠軍學習拳擊，並且有機會在《我是喬治娜》第二季中展現；除了芭蕾和拳擊，她最自豪的就是那性感的翹臀，Georgina也時常於社交網站上傳自己練臀練腿的健身影片，現在就來看看Georgina的健身菜單。

▲C羅的女友喬治娜。（圖／IG@georginagio）

蜜桃臀養成：

●深蹲跳（Squat Jump）

如果想要增加深蹲難度並且更加燃脂的話，結合下蹲和跳躍的深蹲跳是一個好選擇！這個中高強度的全身性有氧運動不只能夠訓練爆發力，更可以鍛鍊股四頭肌、臀大肌，甚至是核心肌群。

●側弓步下蹲（Side Lunge With Squat）

此動作會訓練到大腿內外側及平時不常用的髖部肌肉，此外，向側邊伸展的同時可以拉伸大腿後側肌群，也可以從不同角度去活動臀大肌，提升臀部的靈活度。

●後腳抬高蹲（Rear-Foot Elevated Lunge）

若在健身房通常會使用抬高蹲架輔助，在家則可拿矮板凳代替，也可像Georgina加上啞鈴提高難度，此動作不只是針對腿部肌肉，還可訓練臀中肌的穩定和整體平衡。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

拳擊練習：

 
 
 
 
 

 
 

荷蘭足球隊－馬泰斯德里赫特（Matthijs De Ligt）女友：Annekee Molenaar

除了擁有178公分的纖細身材， Annekee Molenaar也擁有令人稱羨的結實川字肌，她非常熱愛瑜伽，也因為瑜伽而練出好身材，現在就來看看Annekee Molenaar的腹肌訓練菜單。

▲Annekee Molenaar擁有令人稱羨的結實川字肌。（圖／IG@annekeemolenaar）

超極品腹肌，瑜伽也能練出來：

●戰士第一式（Warrior I Posture）

戰士一為瑜伽的基礎式之一，是一個兼具了力與美，還能開展胸腔、改善肩頸痠痛的動作。

●戰士第二式（Warrior II Posture）

同為充滿能量的姿勢，戰士二能夠強化腿部肌肉和關節，也能伸展脊椎和手臂。

●三角式（Triangle）

三角式需要使用非常多的核心力量來保持脊椎延伸和背部伸展扭轉，既可雕塑腰部線條又可練習平衡。

●貓牛式（Cat-Cow Pose）

看似只是拉伸動作的貓牛式，卻也需要運用背部肌肉，不只能放鬆頸部還能增強脊椎的柔軟度。

也可以像Annekee一樣把動作串聯，再結合拜日式中的棒式、蛇式、下犬式等基本動作，就能成為進階版的拜日式了！瑜伽講究穩定而流暢，每個姿勢要能有控制、有力量的呈現都需要花費不少核心肌力，這應該也就是Annekee擁有完美腹肌的原因之一呢。

阿根廷足球隊－梅西（Lionel Messi）妻子：Antonella Roccuzzo

▲從小就是青梅竹馬的梅西與妻子。（圖／IG@antonelaroccuzzo，下同）

從小就是青梅竹馬的梅西與妻子Antonella Roccuzzo自然成為足球界一段佳話，在IG上擁有超過兩千萬粉絲的Antonella除了氣質出眾的外表，也擁有玲瓏有緻的身材，Antonella喜歡健身和運動早已不是新鮮事，例如她曾分享自己於疫情期間在健身房的重量訓練，還有飛輪、平板支撐等畫面。不過，近期的這張「頭頂倒立照」你看過了嗎？

倒立需運用全身肌肉來維持平衡，尤其穩定的核心力量和肌耐力可以保護脊柱和腰背不受傷。頭頂倒立除了改善下半身血液循環，更有報導指出能夠消水腫、促進腸胃蠕動、活絡腦部和釋放壓力等好處。

波蘭足球隊－羅伯特萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）妻子：Anna Lewandowska

Anna Lewandowska不只是兩個孩子的媽媽，過去更是一名獲獎無數的空手道選手！具小麥色肌膚、超完美肌肉線條且身材健美的她，在近年陸續創建了自己的營養健康及健身事業，Instagram版面上除了各式美照，更多的是努力運動的畫面。

▲Anna Lewandowska過去是一名獲獎無數的空手道選手。（圖／IG@annalewandowska）

來看看她分享的一組居家可做又超級燃脂的阻力帶運動：

●阻力帶套腳開合跳

運用阻力帶加深難度，與一般開合跳不同的是手臂要上下揮動，能練手臂又練背肌。

●側邊來回抬腳跑

即便有阻力帶，仍需運用腹肌維持膝蓋抬起的幅度，手臂大力快速甩動，往側邊來回跑則可訓練協調和靈活度。

●平板撐開合跳+抬膝蓋

大量運用核心的動作真的超燃脂！以兩個向外的開合跳和左右抬膝各一下為一組，套在大腿的阻力帶大大增加了強度。

●平板撐向上抬腿

同是平板撐動作但用到了更多臀部的力量，將阻力帶套在腳踝處，一下一下有力的將腿向上抬起，蜜桃臀就近在眼前了！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

阿根廷足球隊－迪巴拉（Paulo Dybala）女友：Oriana Sabatini

多才多藝的Oriana Sabatini跨足模特兒、演員和歌手，精靈般的清澈眼眸和一雙大長腿羨煞旁人，她除了在Instagram留下熱愛跳舞的倩影，YouTube上也能找到一系列的居家運動挑戰影片！現在讓我們跟著美麗的Oriana一起用拳擊雕塑身材吧！

▲Oriana Sabatini跨足模特兒、演員和歌手。（圖／IG@orianasabatini）

●熱身

側併跳、踢臀跑、抬腿跑、開合跳、左右單邊及交替出拳。

●Heel Kicks

左右連續及交替踢腿。

●Kick

手持防禦動作左右交替踢腿、單邊手鉤拳、左右手連續交替鉤拳。

●Lateral kicks

左右側踢腿、俯身閃躲+4個出拳+4個勾拳。

●Combination Drills

跳躍+前後踢腿+左右側踢腿。

●ABS

躺下左右抬腿手碰腿。

●Side abs

左右手撐側捲腹、捲腹肘碰膝。

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延伸閱讀：

女生必看！8個基礎代謝緩慢表現+ 12項提高代謝飲食方案 請get！

● 世足嫂們的愛包盤點！愛馬仕柏金包最受寵，Balenciaga可頌包、LV Capucine都上榜

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 2022世足, C羅, 梅西, Georgina Rodriguez, 健身, Antonella Roccuzzo

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