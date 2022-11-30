許瑋甯根本馬甲線女神！靠10個超有毅力好習慣養出來

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

許瑋甯為自創品牌拍攝宣傳照，腹部露出的「馬甲線」川字肌超令人驚豔！過去多次採訪時，許瑋甯其實跟《美麗佳人》分享不少她是怎麼練出好身材，還有私下的保養美容習慣。

好身材養成

1.愛做皮拉提斯，再加入彈力帶加強

許瑋甯以前運動以皮拉提斯、瑜伽為主，後來新增彈力帶融合有氧與肌耐力，「皮拉提斯跟瑜伽現在比較難讓我出汗，這兩個月加了彈力帶之後才開始又有感，也特別訓練大腿跟屁股，這樣也能快速飆汗」她說，「我通常運動基本一個半小時，最好兩個小時。因為一小時身體才剛熱起來，要開始消耗熱量，所以我覺得只運動一個小時是不夠的。」

2.拉筋是最好的舒壓方法

對許瑋甯來說，運動是最舒壓的方法，「拉筋對心情不好非常有用，因為真的太痛了，老師幫忙壓的時候，心裡真的會有很多吶喊與哀嚎，結果拉完筋心情就跟著變舒服了」。比起打拳或其他激烈運動，「我的運動還是以與自己的身體和平共處以及能感受身體每一吋的拉伸為主。」

3.平日5點後不吃晚餐



飲食上也很節制，許瑋甯平日5點後就不吃東西，頂多喝水，「基本上我不吃晚餐已經四年多了，不過若遇到特殊場合，像朋友生日或是要慶祝等，我還是會吃，但就要懂得分配熱量，白天就吃少一點」，另外，重鹹重辣的食物她也不太吃。

不過她也說「能吃的時候我都正常吃，像早餐可以吃到兩份、中餐只避開澱粉，其他蔬菜、湯都照常吃」。通常她也挑早上運動，「我喜歡運動後還可以在路上走一下，享受一下陽光的感覺」。





4.做家事時順便運動



平時就滿喜歡做家事的許瑋甯，甚至還養成「邊做家事邊運動」的習慣，「單純做家事其實滿累的，但從中挑一兩個可以融合運動的動作，還滿一舉兩得的」，像是「我頭髮蠻長的，每次吹頭髮都要花個十分多鐘，我就會利用這時間邊做仰臥起坐，過程中不只核心，連手臂都可以鍛鍊到」。

5.手臂跟屁股的訓練超重要



許瑋甯提醒：「大家最常忽略『手臂跟屁股』的訓練，尤其屁股的訓練差很多，只要有練，很明顯就能看得到效果，可以試試！」

除了好身材，她的保養習慣也大方公開：

美麗祕訣

1.夠了解肌膚，保養就能快狠準

運動有自己的步調，保養上也是。因為很了解自己肌膚的狀況，所以許瑋甯每天保養花的時間不多，「我很快、狠、準，主要是要認識自己的肌膚狀況，哪邊比較乾、哪邊比較會出油等等，因為我都知道了，所以就不用花太多時間，大約10分鐘就搞定。」

2.卸妝乾淨是根本，可以用照鏡子來確認

全部保養步驟中，最重視卸妝與保濕，「我曾經有過卸不乾淨的經驗，就發現後續的保養都吸收不進去，那之後化妝就容易浮粉，所以追根究底就是要卸妝夠乾淨、毛孔夠清潔，才能好好吸收保養精華。」

為了確認卸妝夠不夠乾淨，許瑋甯還透露自己以前有個怪癖，會用酒精噴在化妝棉上再擦毛孔，就會發現還是能擦出很多殘妝，但她也提醒「之前會那樣做是因為我覺得酒精可以把殘妝擦掉，但現在不會了，這是壞示範」。

取而代之的是現在用「好好照鏡子」來確認肌膚狀態，「如果沒有卸乾淨，毛孔很快累積油脂，就容易長粉刺、冒痘痘，但用到好的產品這些狀況就都不會發生了」。

3.敷面膜後要毛巾熱敷2次

個性有些小強迫症的許瑋甯，有許多堅持的保養小儀式，比如「敷完面膜後，會用熱毛巾加強」，就是用熱毛巾罩住臉，利用熱氣使毛孔張開，好好吸收面膜剩餘的精華，而且不多不少一定是兩次。

4.保養嘴唇超講究

許瑋甯透露自己是非常喜歡擦護唇膏的人，隨時隨地都希望嘴唇保持在水潤狀態，「平常上妝前會特別幫嘴唇去角質，然後我覺得『多喝水』對女生的肌膚或嘴唇來說也很重要，有幫助保水的功能。」

平時她也會搭配熱敷跟去角質，「一星期會熱敷嘴唇一至二次，通常敷個五分鐘左右，這時唇部的角質也軟化了，就可以用一些去角質的東西輕輕搓揉嘴唇，最後再敷上厚厚的護唇膏」。

她也透露自己的一個保養小技巧，「我還會把眼霜拿來當成護唇膏厚敷，連嘴唇外圍也會稍微塗到」。





5.一天喝水至少3000c.c以上

提到多喝水，許瑋甯也說「我水喝超多，一天至少會有3000c.c左右，我一直都是一個愛喝水的人，有空就會一直狂喝，隨身都會攜帶巨大號的水瓶在身上，如果可以還想買露營用的那種，就不用一直來回跑去裝水」。

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