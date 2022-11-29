安格斯12星座一周運勢11／28-12／04　射手迎來強運，想做什麼就去衝

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

牡羊座這周在金、水星合相的推波助瀾下，這周身邊潛伏著不少的機會與緣份，好運有即將爆發的跡象，如何好好把握這難得的機運，讓自己成為最大受惠者，就端看牡羊座見招拆招的功力囉！只是愛情運勢漸漸退潮中，已經有戀情的與另一半的關係還算緊密，但少了一點刺激，不妨準備些驚喜或一起度假，讓感情再回溫。

金牛座 4.21~5.20

受惠於水星的幫忙，這周金牛座職場上除了可以從小地方展現你務實的一面外，同時也能藉由事情的妥善解決、任務的達成等得到成就感。只是牛兒的這波感情運勢來得快去得也急，很快就會漸漸退潮，所以單身者別猶豫太久；已經有戀情的，此時不妨兩個人一起出遊，美好的假期將會對關係的進展有相當的幫助呢！

雙子座 5.21~6.20

雙子姻緣宮位三星會合，這也意謂著近期的你緣份愈來愈濃，就算你有別的目標要忙碌也都擋不了這波運勢，單身者容易在某些聚會場合遇到相同頻率的對象，愛情可能就在你的身邊，至於已經有戀情的要注意別因為朋友或是興趣而忽略了身邊的情人，最好能揪著對方一起參加團體活動，或是培養共同的嗜好。

巨蟹座 6.21~7.21

巨蟹座感情總算在年底前開出了小幅紅盤，近期開始默默進入醞釀期，單身者可以關注身邊的機會，期待戀情的得把自己準備好，保持在最佳狀態，別和愛神擦身而過！至於已經有戀情的巨蟹座，這周和情人的關係不算熱烈，但是進展十分穩定，彼此默契和感覺都走到一個不錯的狀態，可以偶爾給對方一些驚喜，感情更濃郁！

獅子座 7.22~8.22

金、水、太陽一前一後入駐獅子座愛情宮，這周的你就算再忙，也別忘了發展愛情。特別是單身者有零星而意外的桃花緣份出現，也許接下來想都沒想過的情感就要來敲門！至於已經有伴的獅子，兩人需要找出新的互動模式，避免唇槍舌劍老是鬧爭執！此外，工作中得提防隔牆有耳，當心不必要的流言可能讓運勢隨之走下坡。

處女座 8.23~9.22

處女座這周只要有付出就不用擔心白忙，在田宅宮貴星入臨的這周，忙碌多所獲得，千萬別因為疲倦索性選擇休息啊！此外本周感情運也「小放異彩」，單身者桃花運勢佳，多注意一下身邊的對象，桃花就在不遠處！至於有對象的，與另一半的相處與磨合似乎已經完成階段性任務，兩人在穩固的感情基礎下，很快就會有令人祝福的進展。

天秤座 9.23~10.22

雖然秋冬時節太陽、溫度正好，但秤子還是擺脫不了懶散又隨性的惰性，但也可能是自己感興趣的事較多，以致於完全把感情晾在一邊，這周就算金星桃花大放送， 天秤座也還是視而不見，有對象者各自忙碌，兩人距離遙遠，需要花點時間好好回溫！單身者進展原地踏步，得當心殺出個程咬金，最後把緣份拱手讓人喔！

天蠍座 10.23~11.22

向來低調喜歡惦惦吃三碗公的天蠍座，這周雖然沒有什麼特別強大的好消息，不過吉星叢聚，最近整體上顯得十分穩定，能忙裡偷閒抽空玩樂，好好寵愛自己。只要注意別把工作進度積欠太久，該你表現時可別太客氣！感情機會與運勢持續旺盛，已經有戀情的，此時是兩個人關係加溫的最佳時期，任何一些小小的互動都能增進感情交流。

射手座 11.23~12.21

太陽、金星、水星的加持，本周射手座運勢實在讓人期待，特別是感情上可以拋開任性的標籤，對於幸福將有新的見解，單身者只要時機成熟就可以出發！想要在工作上有所進展的，也不妨牢牢抓緊這波強運潮，此時想要做什麼，只要去衝去爭取，結果往往都不會讓你失望， 建議一定要好好把握難得的機運，不要白白錯過囉！

摩羯座 12.22~1.19

想法、思維偶爾也要轉個彎才行！摩羯座表面木訥，其實是個腦補大王，對事情不想開口問，只會用自己的方式解讀，這周的你就很容易過於一廂情願的思考，工作上因此多花了時間不說，感情上總是喜歡猜來猜去，最後繞了一大圈，趁著金水吉位，不妨大膽一點直球對決， 想在年底前終結單身狗的宿命，也許就看這一次！

水瓶座 1.20~2.18

將近一整年為工作、賺錢四處忙碌爭戰，而這周是時候該徹底放輕鬆了，近期很適合趁著好天氣出外散步，或是把沒請完的特休假好好休完，拋開一年來累積的不愉快和壓力，讓自己回復到最佳狀態！單身的水瓶座可別缺席最近各種婚宴尾牙，因為你在這些場合當中的桃花運可是好得沒話說，可以大大吸引異性的目光。

雙魚座 2.19~3.20

木星就是雙魚座近期運勢裡的王牌，能為你帶來逢凶化吉的力量，基本上來說魚兒這周大致上是受注目的，但因為太忙無法分心，以致於大好的感情機會有很大的風險是拱手讓人，到來的桃花也都僅僅是桃花而已，並沒有太多發展的機會，期待的戀情可能要再耐心等待囉！ 已經有戀人的魚兒，要小心冷落了情人，兩人之間磨合過程容易有小火氣。

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