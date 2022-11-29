Balenciaga爭議難平向廣告公司求償7億　創意總監Demna獎項被撤銷

記者鮑璿安／外電報導

Balenciaga在本月發布了兩個有爭議的廣告，其一是幼兒抱著「被束縛」的毛絨熊；另一個是 2023 年春季廣告，場景中出現來自最高法院判決的文件，該裁決維持了兒童色情定罪的合憲性。雙重爭議下，Balenciaga曾在第一時間發表聲明道歉，並隨即下架爭議廣告，但仍難滅眾怒。稍早Balenciaga對該廣告的製作公司提起訴訟，並求償2500 萬美元（約7.7億元台幣）。

Balenciaga所屬的開雲集團旗下律師表示，正在對廣告製作公司 North Six, Inc. 和其代理人 Nicholas Des Jardins以及形象照的佈景設計師提起訴訟，針對 Balenciaga 僱用他們來製作廣告，所帶來的損害尋求賠償。Balenciaga提到，包括新聞媒體在內，將品牌與法院判決中令人深感不安的主題聯繫起來，因此被告應對 Balenciaga 承擔「因這種虛假聯繫造成的所有損害」的責任，這包括至少2500 萬美元（約7.7億元台幣）的金錢損失。

▲金卡戴珊表示正在重新評估與該品牌的關係 。（圖／品牌提供）

品牌摯友金卡戴珊 （Kim Kardashian）沉默多日後對此發聲：「作為四個孩子的母親，我被這些令人不安的畫面震驚了，必須高度重視兒童的安全，任何使虐待兒童正常化的舉動，在我們的社會中都不應有立足之地，我目前正在重新評估我與該品牌的關係。」同時知名時尚媒體《Business of Fashion》（簡稱「BoF」）也撤銷了授予Balenciaga創意總監 Demna 2022 年全球之聲獎項。

▲Balenciaga創意總監 Demna 。（圖／CFP）