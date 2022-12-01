fb ig video ETtoday search mobile

IG網美都在這！朵法療癒花園派對「5大藝術空間」、「紅酒微醺作畫」不能錯過！

>

▲▼darphin廣編。（圖／品牌提供）

▲快揪閨蜜一起來打卡。

時尚中心／台北報導

網美都在這打卡！不用修圖怎麼拍都超美的療癒藝術空間空降台北，帶來前所未有的沉浸式體驗！法國頂級法式保養品牌DARPHIN朵法這次攜手台灣藝術家以沈浸式藝術概念為大家打造了一個舒壓的「朵法療癒花園派對」，一眼望去就是絕美的花朵造景，5大藝術展區無須預約！超好拍、超好打卡，讓你彷彿置身法式花園中，沉浸在如夢似幻藝術空間，為你注入滿滿療癒能量。

▲▼DARPHIN廣編。（圖／品牌提供）

▲▼DARPHIN廣編。（圖／品牌提供）

▲▼DARPHIN廣編。（圖／品牌提供）

▲朵法療癒花園成為KOL唐葳（上至下）、Ellie、蔡瑞雪的最新打卡點。

來自法國的DARPHIN朵法致力帶領每個女人追求最奢華的美麗，今年年末特別力邀台灣當地藝術家，打造5大沉浸式藝術空間，其中設有五大沉浸式藝術空間，分別為未來、療癒、邂逅、匠心、派對，一次走訪讓你感受前所未有的療癒體驗。

▲▼DARPHIN廣編。（圖／品牌提供）

「未來之花」是朵法由攜手台灣當代竹工藝術家台灣藝術家林靖格精心打造，跨越傳統竹編工法與現代設計，耗時200小時手工織造的地景裝置作品，捕捉花朵姿態與堅韌力量。

▲▼DARPHIN廣編。（圖／品牌提供）

也有漫步於「療癒」空間則有以「療癒小粉紅」全效舒緩精華為發想的巨型花植裝置藝術，也有融入高雅金色系的層層花植切割藝術。

▲▼DARPHIN廣編。（圖／品牌提供）

與朵法來場浪漫邂逅吧！另一個超美的「植萃花園」中，有著各式的花朵層疊錯落，讓你沈浸在絢麗燦爛的浪漫花海中，彷彿置身法式庭院花園，感受朵法天然花萃的非凡生命力。

▲▼DARPHIN廣編。（圖／品牌提供）

品牌更貼心將朵法巴黎實驗室還原至現場，讓消費者了解其卓越「匠心萃取」技術，每一步匠心工藝打造無與倫比的非凡保養品。

▲▼DARPHIN廣編。（圖／品牌提供）

置身金色「派對」展間則像被金緻奢光與高貴華麗簇擁著，更能呼應出現代優雅女性閃耀奢光美肌，隨時綻放自信。將奢華光芒置身高雅花叢中打造的「金色派對」，也是另一處網美打卡點。每個藝術空間真的都超好拍、超好打卡，已在網上掀起一波打卡熱潮！

▲▼DARPHIN。（圖／品牌提供）

▲誠意十足預約禮、打卡禮和滿額贈，滿滿的贈禮等你來拿。

只要在活動期間參加「朵法療癒花園派對」，並於社群公開分享，經認證後即可免費獲得耶誕紅絲絨手工餅乾乙份、明星體驗禮乙組（療癒小粉紅3ml & 淨膚水3ml x2）

▲▼DARPHIN廣編。（圖／品牌提供）

▲繳交預約金2,000元，即可體驗活動，預約金可抵消費。

療癒五感逛完藝術展間後，還能預約手作課程「微醺畫作」更是熱門，以令人放鬆微醺的酒精，變成創作的顏料，品牌邀你一邊品嘗紅酒，一邊運用紅酒暈染作畫，微醺揮筆讓身心靈全面放鬆，完成作品還能讓你連同畫框一起帶回家，每日設有3場，分別為11：00、14：00、17：00，快點手刀下預約，先搶先贏喔！
預約網址： https://bit.ly/3ENiRrv
▲▼DARPHIN。（圖／品牌提供）

▲療癒花園派對獨家組合。

此外，品牌也祭出療癒花園派對獨家組合，購買品牌經典明星商品花梨木按摩潔面膏40ml、百妍24K黃金極致芳香精露30ml即贈花梨木按摩潔面膏5ml*2、維他命C&E精露膠囊7顆*2，搭配Pink Power編織提袋和專屬節慶祝福卡片，豐富品項一應俱全。
 

關鍵字：

DARPHIN, 朵法, 唐葳, Ellie, 蔡瑞雪

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

「一生不缺錢」星座Top 3！　第一名超好命，投資自己永遠光鮮亮麗

「一生不缺錢」星座Top 3！　第一名超好命，投資自己永遠光鮮亮麗

趙露思穿「婚紗女王」仙氣滿點！性感鎖骨、直角肩全放送　粉絲都要美哭

趙露思穿「婚紗女王」仙氣滿點！性感鎖骨、直角肩全放送　粉絲都要美哭

星巴克12月「連續28天」買一送一　滑手機1分鐘馬上賺一杯

星巴克12月「連續28天」買一送一　滑手機1分鐘馬上賺一杯

UNIQLO感謝祭12／2開跑！保暖單品下殺66折　GU「邵雨薇同款」必敗 Angelababy走紅毯「美腿全透視」贏大了！　復古星空禮服氣場破表 嘴饞吃剛好！營養師曝「6種零食組合」，一口接一口也不怕胖 韓韶禧穿「惹火小黑裙」狂吸讚！　曬出仙級鎖骨曲線電暈網 「足球界朴敘俊」曹圭成一戰成名　私服愛穿皮衣帥度爆表 寒流來襲！UNIQLO保暖單品下殺66折　GU「邵雨薇同款」必敗 小S撞衫韓「人間芭比」畫面曝光！　超浮誇相框禮服精彩比美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面