IG網美都在這！朵法療癒花園派對「5大藝術空間」、「紅酒微醺作畫」不能錯過！

▲快揪閨蜜一起來打卡。

時尚中心／台北報導

網美都在這打卡！不用修圖怎麼拍都超美的療癒藝術空間空降台北，帶來前所未有的沉浸式體驗！法國頂級法式保養品牌DARPHIN朵法這次攜手台灣藝術家以沈浸式藝術概念為大家打造了一個舒壓的「朵法療癒花園派對」，一眼望去就是絕美的花朵造景，5大藝術展區無須預約！超好拍、超好打卡，讓你彷彿置身法式花園中，沉浸在如夢似幻藝術空間，為你注入滿滿療癒能量。

▲朵法療癒花園成為KOL唐葳（上至下）、Ellie、蔡瑞雪的最新打卡點。

來自法國的DARPHIN朵法致力帶領每個女人追求最奢華的美麗，今年年末特別力邀台灣當地藝術家，打造5大沉浸式藝術空間，其中設有五大沉浸式藝術空間，分別為未來、療癒、邂逅、匠心、派對，一次走訪讓你感受前所未有的療癒體驗。

「未來之花」是朵法由攜手台灣當代竹工藝術家台灣藝術家林靖格精心打造，跨越傳統竹編工法與現代設計，耗時200小時手工織造的地景裝置作品，捕捉花朵姿態與堅韌力量。

也有漫步於「療癒」空間則有以「療癒小粉紅」全效舒緩精華為發想的巨型花植裝置藝術，也有融入高雅金色系的層層花植切割藝術。

與朵法來場浪漫邂逅吧！另一個超美的「植萃花園」中，有著各式的花朵層疊錯落，讓你沈浸在絢麗燦爛的浪漫花海中，彷彿置身法式庭院花園，感受朵法天然花萃的非凡生命力。

品牌更貼心將朵法巴黎實驗室還原至現場，讓消費者了解其卓越「匠心萃取」技術，每一步匠心工藝打造無與倫比的非凡保養品。

置身金色「派對」展間則像被金緻奢光與高貴華麗簇擁著，更能呼應出現代優雅女性閃耀奢光美肌，隨時綻放自信。將奢華光芒置身高雅花叢中打造的「金色派對」，也是另一處網美打卡點。每個藝術空間真的都超好拍、超好打卡，已在網上掀起一波打卡熱潮！

▲誠意十足預約禮、打卡禮和滿額贈，滿滿的贈禮等你來拿。

只要在活動期間參加「朵法療癒花園派對」，並於社群公開分享，經認證後即可免費獲得耶誕紅絲絨手工餅乾乙份、明星體驗禮乙組（療癒小粉紅3ml & 淨膚水3ml x2）

▲繳交預約金2,000元，即可體驗活動，預約金可抵消費。

療癒五感逛完藝術展間後，還能預約手作課程「微醺畫作」更是熱門，以令人放鬆微醺的酒精，變成創作的顏料，品牌邀你一邊品嘗紅酒，一邊運用紅酒暈染作畫，微醺揮筆讓身心靈全面放鬆，完成作品還能讓你連同畫框一起帶回家，每日設有3場，分別為11：00、14：00、17：00，快點手刀下預約，先搶先贏喔！

預約網址： https://bit.ly/3ENiRrv



▲療癒花園派對獨家組合。

此外，品牌也祭出療癒花園派對獨家組合，購買品牌經典明星商品花梨木按摩潔面膏40ml、百妍24K黃金極致芳香精露30ml即贈花梨木按摩潔面膏5ml*2、維他命C&E精露膠囊7顆*2，搭配Pink Power編織提袋和專屬節慶祝福卡片，豐富品項一應俱全。

