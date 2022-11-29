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蜜桃貓朵佳頂粉紅寸頭、無眉大扮鬼臉　鏤空緊身衣性感身材全曝光

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

新生代饒舌女伶蜜桃貓朵佳（Doja Cat）以甜美外表和舞台魅力風靡無數人，近來她更嘗試無眉、粉紅髮色等等的多種大膽造型，讓人感到驚訝的同時也不得不佩服她的勇敢、無畏，前衛絕倫的時尚品味也讓她成功登上《Dazed》封面。

本次《Dazed》雜誌的封面主題是「美麗的問題」（The Beautiful Issue），蜜桃貓朵佳剃了眉毛、扮著鬼臉，不以傳統的美為標準，獨特的外型不只留著寸頭，更染上了亮眼的粉紅色。

手上戴著Tiffany Knot系列的黃金鑲鑽戒指，另一側卻戴著來自同品牌的不對稱黑色手鐲，在優雅高貴的同時碰撞叛逆不羈。穿著來自於Fendi 2022秋冬秀場的黑色雪紡荷葉邊洋裝，深V設計露出胸前的雙F金屬牌更顯奢華，讓陰柔與反叛並存。

另一張照片換上了更具有挑戰性的妝容，Tiffany綠的線條從太陽穴一路延伸，爬上了她的睫毛和鼻樑，一直到連接另一側，與她鮮豔的粉紅色寸頭形成強烈對比，手上兩款同樣來自Tiffany的手環更代表了她的不同面向。

緊身的透視乳膠洋裝來自Avelleno 2023春夏系列，配上Studio Pia的刺繡內衣，在外媒採訪中她也提到新造型：「改變是令人振奮的，寸頭讓我看到了自己不同的一面，對我而言，這種煥然一新的同時，也能性感。 我也享受自己的素顏，這種省去頭髮與妝容的負擔是全新的體驗，我喜歡這種感覺。」

最後一套來自GCDS的桃粉色外星人緊身衣，看起來邪惡與妖豔，鏤空的設計更是完美展現她的性感身材，妝容只採用了粉色睫毛做為整個造型的點睛之筆，搭配Tiffany Knot垂墜式耳環，玫瑰金的扭結設計鑲嵌鑽石，以簡單優雅的外觀吸引大家的目光。

在採訪的最後她提到：「我喜歡把美跟時尚轉化後變成自己東西。」對她而言，美麗是一件「你有樂在其中嗎？」的事，她希望粉絲們可以學到不必和誰一樣，而是發覺自己所追尋的特質本來就在身上，模仿某人只是因為尚未察覺，一旦發現了便會如大夢初醒一般，驚覺自己原來錯過了自己那麼久，原來自己也是那麼美好。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

Doja Cat, Tiffany & Co., Fendi, Avelleno, Studio Pia, GCDS

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