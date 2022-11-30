「時尚攝影教父」公開你沒看過的傳奇超模　瑪丹娜經典寫真30年後再版

實習記者蔡孟廷／綜合報導

時尚攝影教父史蒂芬梅塞爾（Steven Meisel），在時尚攝影界最響亮的名字之一，幾乎擔任過所有一線大牌和雜誌封面照片的攝影師，最近在西班牙拉克魯尼亞的鼓港碼頭開設自己的特展《Steven Meisel 1993 A Year in Photographs》。除此之外，YSL（SAINT LAURENT）也跟他和瑪丹娜（Madonna）合作，一同舉辦《SEX》特展，展出他當年為瑪丹娜拍攝寫真集《SEX》的底片。

Steven Meisel此生拍攝過無數精彩的照片，而在特展中便是蒐集了1993年拍攝的所有照片，這不只是他時尚攝影生涯最具決定性的一年，更和《VOGUE》有緊密合作，在一年之內拍攝了高達28張封面和100張以上的內頁照片，在特展的開幕會上眾星雲集，從一代超級名模克莉絲蒂特靈頓（Christy Turlington）到ZARA現任CEO瑪爾塔奧爾特加（Marta Ortega）、設計師安娜蘇（Anna Sui）、潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）都有出席。

本次的展覽中更能看到他未公開展示過的百餘張照片，除了90年代的「傳奇超模」琳達伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista）、法國前任第一夫人卡拉布魯尼（Carla Bruni）、「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）之外，也包含知名影星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）與時尚編輯伊莎貝拉布洛（Isabella Blow）。

而Steven Meise自從在1991年的《浮華世界》（Vanity Fair）雜誌跟瑪丹娜合作後，在1992年更操刀為她拍攝的《SEX》寫真集，這是他為數不多的名人攝影集，當中對於性、對於情慾的書寫與影像，在30年前的社會可以說是一大挑戰，更對後世的時尚與平權帶來極度深遠的影響。

而今年YSL的創意總監Anthony Vaccarello與瑪丹娜一同策劃的《SEX》特展，不只是慶祝《SEX》問世30週年，更重新再版限量800本，在會場內開放競標，同時也會展出Steven Meisel當時為瑪丹娜拍攝時的底片，讓粉絲們一睹這本30年前傳奇刊物的風采。