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氣泡水小心越喝越胖！運動後喝能緩解疲勞　你該知道的3個小秘密

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文／C編

氣泡水近年很受到歡迎，泡泡的口感、加入檸檬片，無糖分也少負擔，喝起來暢快又解渴，成為很多人替代飲料的方案，不過喝氣泡水也有需要注意的地方，有些人不適合飲用，喝對時間也重要，以下小叮嚀看仔細，才能開心享用氣泡水。

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▲氣泡水,泰山,Her森森。（圖／Her森森）

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1.喝完注意飲食

國外一項小型的實驗發現，喝氣泡水的組別體內飢餓素濃度，比不喝氣泡水的組別高出50%，飢餓素上升，就會容易讓人感到肚子餓，不小心會吃下更多的食物，但這跟後續攝取什麼樣的食材也很有關係，選擇大量蔬菜絕對比精緻食物好，攝取的熱量較少，因此喝了氣泡水要特別注意不要暴飲暴食。

2.胃潰瘍、易脹氣少喝

很多人以為喝氣泡水可以幫助消化，但其實容易脹氣、胃潰瘍、胃食道逆流等患者，不建議飲用氣泡水，當然也不要選擇加進太多糖分、化學成份的飲料，以免健康不成反傷身，但比起喝進過量的含糖飲料，氣泡水還是很不錯的選擇。

3.消除疲勞

現代人上班工作忙碌，常常會覺得疲憊，適當的補充氣泡水，透過二氧化碳所產生的碳酸可以中和乳酸，所以如果是運動完喝，可以緩解疲勞，加上綿密氣泡更有提振精神的效果。

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▲氣泡水,泰山,Her森森。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「泰山Cheers mini氣泡水300ml（24入／箱）」，買一送一，原價598元、特價504元，採用中央山脈的礦物水源，擁有香檳般綿密口感，可以達到暢快解渴的效果，而且無糖、無熱量，喝起來更加輕鬆無負擔。

關鍵字：

氣泡水, 泰山, Her森森

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