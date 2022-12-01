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踏著120年歷史老階梯好有fu！到北投加賀屋除了泡湯　必看超美九谷燒

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

以日式款待服務聞名的北投日勝生加賀屋，除了泡好湯、嚐雅食，這棟以日本數寄屋為設計靈感所打造很有「神隱少女」場景感的飯店，其實很像一座日本石川縣的海外美術館，無所不在的藝術品都很值得細細品味，不管是輪島塗的沈金蒔繪，或者是九谷燒的極光耀彩，不僅帶來貴氣，也藉由藝術品去強化與日本加賀屋的北陸文化臍帶，增加連結性。

接待大廳的電梯門一開，映入眼簾是燒製成牆的四季之花相迎，接著辦理入住不妨先往後退個幾步，會巧見一隻鳳凰振金翩飛，這兩件分別來自日本石川縣的大師作品，材質技法不同，但都是透過最繁複的工序來洗鍊呈現初心，這彷彿也在呼應著加賀屋最重視的日本款待精神（おもてなし）。

▲日勝生加賀屋的白磺泉泡完讓人神清氣爽，泉質很棒！

▲歷史超過 120 年的古石階。

▲由一塊塊磚所拼湊，得有賴燒製工藝的高度精準。

▲因為一期一會，每次相遇都要珍惜。

日勝生加賀屋的藏品，不僅有人間國寶大師的創作還包含了歷史文化，從建築旁不起眼的石階到透明電梯都在我的欣賞亮點清單上，下次入住時記得多駐足欣賞個兩眼，相信能對加賀屋的認識增加維度，讓旅宿體驗更加立體與深刻。

No.1 超過120年歷史的天狗庵古石階，是北投溫泉歷史的見證

飯店建築旁由卵石組成的青石階梯已有超過120年歷史，若不特別留意就容易錯過，那是日治時期台灣第一間日式溫泉旅館「天狗庵」的遺址。當年日本人平田源吾抱病來到北投，發現此地溫泉具有極好的療癒效果，在此調養康復後便開設了天狗庵溫泉旅館。戰後隨著日本政府離台，天狗庵也逐漸荒廢。後來日勝生集團發現此處的珍貴歷史意義，決定在原地興建起純日式溫泉旅館，並聘請古蹟修繕師把遺跡石階修護復原成為今日模樣。

▲踩在石階遺址，遙想一百多年前的光景。

▲配合萬聖節改造的大燈籠，太可愛。

No.2 九谷燒大師的四季之花，提醒旅人留心當下風景

位於2樓電梯出入口迴廊處的這幅陶板式九谷燒創作，是每位住客都會見到的作品，但過目與入眼差別在於一心。這是曾獲頒日本文化勳章的北陸九谷燒大師淺藏五十吉的作品，取名《四季之花》，四塊陶板拼成四季，由左自右分別為象徵春季的櫻花、夏季的紫陽花、秋季的桔梗花及冬季的梅花。欣賞多以大自然為創作題材的九谷燒，飯店分享觀察作品重點是在上色方式，從形、色、神韻、紋飾、繪畫技法等。他們把這幅作品放在重要的出入口，目的是提醒房客記得要欣賞大地上的季節變換。

▲大型的九谷燒作品，提醒旅人要欣賞當下的季節風景。

▲來自日本京都的白檀香。

No.3 大型蒔繪輪島塗作品 – 鳳凰飛舞圖

同樣也屬於拼湊式的大型作品，但比「四季之花」又更具層次，由四件作品組成的這幅「鳳凰飛舞圖」，在欣賞上需注意水平與前後的銜接，方能呈現其妙！作品位於2樓接待櫃台，是由輪島塗工藝大師西塚龍以沈金技法所創作。發源自石川縣輪島的輪島塗，被視為最高級的漆器藝術，從無到有、工序超過百道。西塚大師先以銳利的沈金刀在漆器上刻出溝紋，並在刻出的溝紋鋪上金箔或金粉，這個被稱為蒔繪的工序能讓作品增添奢華富麗之氣。由四件作品構成，近看可欣賞輪島塗亮澤如鏡的質地以及金粉勾勒出的細緻線條，遠看，四件獨立作品瞬間合為一體為翩飛鳳凰，飄逸而靈動。

▲用前面三片、後方一片所組成的大型輪島塗作品，貴氣華麗。

No. 4 新派耀彩九谷燒，絢爛如琉璃

同樣都屬於九谷燒，展示在2F大廳玻璃櫥窗內的這四件作品，跟同屬九谷燒的「四季之花」很不一樣。出身於三代九谷燒陶瓷藝術家世家的德田八十吉，他的創作少了傳統九谷燒常見的厚重感，極光、昇龍、萌春、心円，從作品名稱便可窺知一二。有別於一般九谷燒會較具象的呈現大自然之美，德田八十吉的創作語言相形抽象，例如其中的「心円」，使釉料以同心向外暈染，在帶出強烈視覺張力同時，又希望觀者能定睛觀看，於心底產生圓融、寧靜之感。

▲展示櫥窗裡，飯店還特別放了水來控制濕度。

▲亮彩如琉璃，屬於新代的九谷燒表現手法。

No.5 金氣逼人的風神雷神

這幅輪島塗蒔繪作品位於5樓湯屋休憩區，是以俵屋宗達所繪的《風神雷神圖》作為原型製作。《風神雷神圖》構圖神妙、奔放有力，且色彩厚重濃美。仔細欣賞，會發現左邊雷神背後有一圈鼓，手持擊鼓的法器，而右邊風神，則是抓著一條又長又鼓的布袋，神情威嚇、令人望而生懼，整體很具神話感。

▲很有質感的金色作品。

▲仔細瞧，光影下的立體有致。

▲綠意窗景也很迷人。

No.6 造價千萬的透明電梯，是垂降的藝術包廂

加賀屋擁有十幾層樓的超級挑高中庭，以數寄屋作為建築靈感，身在其中很難不想起宮崎駿的神隱少女。每層樓不管是設計、擺飾都不同，非常用心，若想好好欣賞，最好方式就是搭乘據說每部造價台幣千萬的透明電梯，共有三部，推薦坐在裡頭的木椅上，可獲更刺激的臨場感！

▲非常厲害的景觀電梯，讓人印象深刻。

▲每個樓層擁有不同特色，藉由搭電梯可一次欣賞。

/ Info. /

日勝生加賀屋
官網臉書
地址：台北市北投區光明路236號
訂房去

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 北投, 加賀屋, 泡湯, 溫泉

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