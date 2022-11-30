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試・開箱／5分鐘42°C速效拉提肌膚　鬆垮下垂立刻Say Goodbye！

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要擁有精緻小臉，不只是做好肌膚保養就行，按摩也很重要，透過不斷地鍛鍊，才能讓整體狀態變得更緊實，以下就盤點兩款最近很厲害的美容按摩單品，不但可以讓肌膚往上拉提，還可以促進保養品吸收，達到全方位的護膚效果。

▲NUEVA,MEDITHERAPY,按摩滾輪,按摩,滾輪,美容儀。（圖／品牌提供）

＃NUEVA Volta，售價7290元

按摩滾輪已經是女孩人人都該擁有的美肌好物，智慧美容專家NUEVA就推出全新Volta 6D 超微電・溫感緊緻儀，跟一般的滾輪完全不同，擁有E-LIFT超微電設計，搭配42度的溫感效果，冬季按摩臉部更舒適，同時可以幫助保養成分更快速被吸收，達到導入效果。

▲NUEVA,MEDITHERAPY,按摩滾輪,按摩,滾輪,美容儀。（圖／品牌提供）

在材質上採用皇家白金鍍層，可以避免有些人對金屬材質敏感的狀況，鑽石切面達到360度全方位的緊緻拉提，比起市面常見的滾輪更不容易夾肉，而且單輪也可以輕鬆按摩眼周，充一次電可以用2星期，每天快速5分鐘，出國隨身攜帶也能超顯瘦。

＃MEDITHERAPY 臉部按摩滾輪，售價759元

▲NUEVA,MEDITHERAPY,按摩滾輪,按摩,滾輪,美容儀。（圖／品牌提供）

深受韓國明星愛用的MEDITHERAPY在11月推出臉部按摩滾輪，採用有份量的鋁合金材質製作，可以輕鬆幫助臉部深層拉提，輕輕滾動就可以加強保養成分吸收，更特別的是上面擁有144個細小滾輪，所以滾一次就宛如擁有144支小手在幫忙往上推，緊緻更速效。

▲NUEVA,MEDITHERAPY,按摩滾輪,按摩,滾輪,美容儀。（圖／品牌提供）

更特別的是這次搭配上市的單品是網狀設計的「緊緻修復面膜」，因為跟一般面膜選擇不同膜布材質，因此在敷上臉部之後，可以選用滾輪加強精華液的吸收，達到1＋1＞2的效果，同時不會容易把面膜拉起，養膚效果更提升。

關鍵字：

NUEVA, MEDITHERAPY, 按摩滾輪, 按摩, 滾輪, 美容儀

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