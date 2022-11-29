Foo Tokyo「真絲睡衣」水彩設計超美！GELATO PIQUE瑪利歐家居服巨可愛

▲東京輕奢設計師品牌Foo Tokyo主打日本匠人無縫手製 。（影／記者鮑璿安）

記者鮑璿安／台北報導

現代人注重睡眠品質，更要求睡衣的舒適度，東京輕奢設計師品牌Foo Tokyo主打日本匠人無縫手製，濃郁日系風格注入純真絲睡衣，現將舒適高質感單品正式引進台灣。同時，日本家居服品牌GELATO PIQUE則帶來了話題性的「超級瑪利歐」聯名服飾，穿上卡通角色賣萌一波。

▲Foo Tokyo主打日本匠人無縫手製、宛若膚觸的100%極緻純真絲睡衣 。（圖／品牌提供）

台灣民眾對於Foo Tokyo還比較陌生，其實品牌在日本早就小有名氣，主打宛若膚觸的100%極緻純真絲睡衣，透過蠶絲特殊的天然纖維富含氨基酸的成分，具有調節溫度功能，冬暖夏涼。

▲東京設計師限定款渡假真絲高檔睡衣設計款；真絲提花睡衣水紋珠光白 。（圖／品牌提供）

設計上也少不了濃郁的日式特色，日本社長桑原真明表示，東京設計師渡假限定款運用抽像畫和水彩畫層疊，打造出「睡醒一睜開眼睛時的朦朧感」，或是以「水波紋」為發想注入真絲緹花睡衣，成為史上首款以傳統和服為輪廓的睡衣單品，希望透過流水紋路帶給穿著者好運。另也推出真絲髮飾及真絲枕套，可與睡衣相互配搭，讓居家穿著更加療癒。若想親身體驗，品牌現於信義新天地新光三越A9館2樓設立快閃店，引進純粹的日式生活美學。

▲SUPER MARIO X GELATO PIQUE 角色緹花上衣套裝 。（圖／品牌提供）

▲SUPER MARIO X GELATO PIQUE 緹花針織外套 。（圖／品牌提供）

同樣來自日本，居家服飾品牌GELATO PIQUE帶來第二波全新「SUPER MARIO X GELATO PIQUE」系列，將俏皮的超級瑪利歐、碧姬公主、奇諾比奧等角色一次集齊，包括瑪利歐造型連帽外套套裝、緹花上衣套裝等品項，更推出許多周邊商品，甚至有收納包、面紙包等配件，闖入家中各個角落。





▲ 滿版印花面紙包、滿版印花收納包、手帕&收納包組合 。（圖／品牌提供）