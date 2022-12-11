fb ig video ETtoday search mobile

蓬鬆空氣包超療癒　FENDI法棍多了5個小包好實用、LV彩色老花太妍也背

>

實習記者蔡孟廷／綜合報導

秋冬除了超可愛的毛毛包之外，最受大家歡迎的就是蓬鬆柔軟的空氣包，不僅好抱更療癒，背出門也有滿滿好心情，FENDI慶祝經典法棍包誕生25週年推出了蓬鬆包款，LV今年秋冬也將彩色老花放在澎澎包款上，彷彿是鑲嵌進包包裡，讓人驚呼太可愛。

FENDI

為了慶祝品牌經典的法棍包款誕生25週年，FENDI在2023早春的時裝周推出一系列由法棍包為靈感的設計，更推出一系列經典法棍包的變型，這款最新的包款在經典的包身上多加了5個小口袋，讓可愛度更上一層樓，充滿空氣感的外觀令人愛不釋手，除了經典的黑色以外，也有粉紅色和紫色可以選擇。

▲FENDI尼龍面料Mini Baguette 。（圖／品牌提供）

Louis Vuitton

LV Coussin枕頭包推出就不斷攻佔社群版面，今年秋冬帶來兩種全新色「深藍色」和「白色」，保有一樣柔軟可愛的外觀，卻在老花處向內鑲嵌，並且採用繽紛鮮豔的彩色老花，就像寒冷的秋冬過後又能迎向另一個全新的開始，日前《少女時代》太妍也曬出白色款式，搭配奶茶色的背帶，既有個性又甜美感十足。

▲LV手袋 。（圖／翻攝自LV官網）

▲LV Coussin手袋一推出就受歡迎。（圖／品牌提供）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMME des GARÇONS x Porter

COMME des GARÇONS這次與Porter的設計一改以往，冷酷、凌厲的風格，利用大紅色讓人在冬天也能感受到熱情洋溢的溫暖氣息，圓潤蓬鬆的外型就連提把也不例外，在使用上肯定是遠比一般包包更加舒適，波士頓包的款式不僅實用，在搭配上也能創造出與眾不同的造型，如果嫌大紅色有點浮誇，低調的黑色一樣可愛有型。

▲COMME des GARÇONS x Porter 。（圖／翻攝自IG） ▲COMME des GARÇONS x Porter 。（圖／翻攝自IG）

▲COMME des GARÇONS與PORTER合作打造全新期間限定店，推出由川久保玲操刀設計的聯名包。（圖／翻攝自IG@porter_yoshida_co.official）

關鍵字：

FENDI, LV, CDG, Porter, 精品, 包包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

不只克羅埃西亞鮮肉，內馬爾穿西裝也超帥！私下搭配最注重「1要點」

不只克羅埃西亞鮮肉，內馬爾穿西裝也超帥！私下搭配最注重「1要點」

坤達多層項鍊搭西裝帥出新高度！送禮柯佳嬿自曝靠「偷偷觀察」

坤達多層項鍊搭西裝帥出新高度！送禮柯佳嬿自曝靠「偷偷觀察」

減齡極致的「栗子短髮」韓國正流行！比鮑伯更俐落、搭旁分瀏海有氣質

減齡極致的「栗子短髮」韓國正流行！比鮑伯更俐落、搭旁分瀏海有氣質

張鈞甯最愛「木質調」，曾霸氣買斷某款香水，就怕缺貨買不到 炎亞綸、鬼鬼「婚後」首合體PEDRO　脫口「十分愛你」現場甜翻 你是意志堅定的人嗎？　日網心測一張圖看出你的堅定指數有多少 克羅埃西亞隊全員西裝照帥炸　「足球男模團」必追IG公開 周杰倫瘦超多！搶曬最新sacai X Nike爆款鞋　全身行頭潮爆 克羅埃西亞娃娃臉門將建功　微笑迷倒粉絲但死會了 IKEA絕版品出清百款4折起　雙人被套組只要799、三人沙發現省9900

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面