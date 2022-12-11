蓬鬆空氣包超療癒　FENDI法棍多了5個小包好實用、LV彩色老花太妍也背

實習記者蔡孟廷／綜合報導

秋冬除了超可愛的毛毛包之外，最受大家歡迎的就是蓬鬆柔軟的空氣包，不僅好抱更療癒，背出門也有滿滿好心情，FENDI慶祝經典法棍包誕生25週年推出了蓬鬆包款，LV今年秋冬也將彩色老花放在澎澎包款上，彷彿是鑲嵌進包包裡，讓人驚呼太可愛。

FENDI

為了慶祝品牌經典的法棍包款誕生25週年，FENDI在2023早春的時裝周推出一系列由法棍包為靈感的設計，更推出一系列經典法棍包的變型，這款最新的包款在經典的包身上多加了5個小口袋，讓可愛度更上一層樓，充滿空氣感的外觀令人愛不釋手，除了經典的黑色以外，也有粉紅色和紫色可以選擇。

▲FENDI尼龍面料Mini Baguette 。（圖／品牌提供）



Louis Vuitton

LV Coussin枕頭包推出就不斷攻佔社群版面，今年秋冬帶來兩種全新色「深藍色」和「白色」，保有一樣柔軟可愛的外觀，卻在老花處向內鑲嵌，並且採用繽紛鮮豔的彩色老花，就像寒冷的秋冬過後又能迎向另一個全新的開始，日前《少女時代》太妍也曬出白色款式，搭配奶茶色的背帶，既有個性又甜美感十足。

▲LV Coussin手袋一推出就受歡迎。（圖／品牌提供）



COMME des GARÇONS x Porter

COMME des GARÇONS這次與Porter的設計一改以往，冷酷、凌厲的風格，利用大紅色讓人在冬天也能感受到熱情洋溢的溫暖氣息，圓潤蓬鬆的外型就連提把也不例外，在使用上肯定是遠比一般包包更加舒適，波士頓包的款式不僅實用，在搭配上也能創造出與眾不同的造型，如果嫌大紅色有點浮誇，低調的黑色一樣可愛有型。

▲COMME des GARÇONS與PORTER合作打造全新期間限定店，推出由川久保玲操刀設計的聯名包。（圖／翻攝自IG@porter_yoshida_co.official）