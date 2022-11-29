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夏姿春夏新裝藏入智力遊戲！「4亮點」幾何鏤空、天堂鳥剪影好有趣

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▲夏姿2023 春夏系列以「䫑巧」為題 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳憑藉高超的刺繡、印花工藝聞名，2023 春夏系列以「䫑巧」為題，設計總監王陳彩霞將傳統智力遊戲七巧板演變出創新的圖騰、裁片設計，衣著種種細節元素圍繞「7」、「三角形」展開，新穎又結合中式文化，《ET FASHION》整理出以下亮點。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲肩帶設計、服飾鏤空趣味呼應七巧板塊。（圖／品牌提供）

1. 玩味七巧板塊，肩帶設計交錯出三角形狀

不規則是本季一大亮點，小至肩帶、大到鏤空禮服的設計上都巧妙呼應到七巧板元素，透過肩帶交錯出三角形狀，裙子則延續著幾何裁片的概念，將 SHIATZY 七個字母以貼布繡方式放置於各個裁片之中。服飾出現許多鏤空區塊，菱形、不規則圖樣拼湊出幹練氛圍，顯得煥然一新。

2.具東方意象的天堂鳥與蘭花剪影圖騰

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲圖騰以具東方意象的天堂鳥與蘭花剪影之形，並以蘇繡中「網繡」的綁紗技法呈現 。（圖／品牌提供）

品牌手工刺繡技法是中西結合的精髓，被放置於絲緞以及適合春夏時節的親膚棉麻之上，圖騰以具東方意象的天堂鳥與蘭花剪影之形，並以蘇繡中「網繡」的綁紗技法呈現，極致的手繡針法於烏干紗上勾勒出幾何圖形的鏤空美學，增添動感。

3.60 年代普普精神

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲獨家開版布花融合普普藝術；明亮迷你裙加入幾何口袋 。（圖／品牌提供）

品牌本季獨家開版布花則是融合普普藝術，在大量的幾何線條搭配上本季的重點花卉天堂鳥與蘭花，也以色塊隱藏於其中，組成長版襯衫或是套裝選項，讓整體搭配更具明亮感。

4.七個板塊形狀組合轉化為項鍊和配飾

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲七個板塊形狀組合轉化為項鍊和配飾 。（圖／品牌提供）

配件上同樣可看到七巧板塊元素，像是三角串接而成項鍊，加持頸部曲線創造活力。

關鍵字：

台灣, SHIATZY CHEN, 夏姿, 服飾, 春夏, 2023

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