營養師傳授「運動前後」飲食，吃對東西可減緩體力不足疲憊感

▲黑巧克力能補充體力。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

世界盃足球賽競爭激烈，運動員平時辛苦的訓練，在體能和飲食其實都經過專業規劃，營養師余朱青分享，食物是身體的重要燃料，吃對食物能讓你在運動時有更好表現，而且運動前後的飲食重點也大不同，一起來了解。

▲運動前吃地瓜能減低疲勞。

#運動前

建議運動前可以吃好一點的碳水化合物，補充運動時需要的血糖，避免體力不足的疲勞感，建議一小時前補充，但記得別吃太多，以免造成胃部不適。

▲運動後吃香蕉幫助身體修復。

#運動後

運動後能吃東西嗎？營養師余朱青表示，這要看看你運動完吃些什麼？像是運動後可以補充優質蛋白質與好的碳水化合物，加速身體修復及促進肌肉生長，像是超商買的豆漿、立即可食的雞胸肉 ，或是茶葉蛋也是好選擇。其他像是地瓜、燕麥、糙米，香蕉、奇異果和巧克力都是好的碳水化合物。因為運動時會消耗掉肌肉中的肝醣，補充好的碳水化合物和優質蛋白質，可以幫助身體修復。

▲運動後避免吃炸物。

營養師也提醒，運動後別吃精緻澱粉和高糖高油食物，這樣只會補充熱量，完全沒有營養價值，對修復身體疲勞及修復肌肉毫無幫助。

她也舉例也些人運動後會有抽筋的情形，像是溫差或是電解質不平衡都有可能造成，建議可以補充一些鎂、鈣、鉀、鈉礦物質來預防，像是杏仁等堅果類，香蕉，地瓜等，運動時也方便攜帶。

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

她提到食物是身體的燃料，運動前後吃對食物，對增加運動表現及運動後肌肉的修復都很重要。如果不知道自己運動前後需不需要補充，可以用運動的強度來評估，如果只是散步，運動後不需要補充，建議依照個人身體狀況及運動強度，來決定補充的食物，若仍不清楚，諮詢營養師等專業人士是很好的方式。