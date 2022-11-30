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年末必收的夢幻單品！絕美「超限量蜜粉」，慢了就買不到

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▲▼絕美「超限量蜜粉」，慢了就買不到 。（圖／品牌提供）

▲年末限定的蜜粉外型都很吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

蜜粉不只能定妝，更是為肌膚增添質感的法寶，像是資生堂和黛珂在每年年末都會推出限定蜜粉，搭配絕美的包裝讓粉絲們購買收藏，超限定發售，慢了就買不到。

▲▼限定蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 心機彩粧 雪花香氛魔法盒，25g，1,900元。

心機彩粧每年都會推出雪花香氛魔法盒，以世界各地不同的雪景為主題，是一款天天都能使用的養膚蜜粉餅。今年主題為布魯塞爾，將自15世紀就以蕾絲工藝聞名的比利時，結合唯美雪景，於盒身設計「蕾絲雪花」。其中全新添加保濕成分，讓上妝就像是在保養，雪花閃耀粉末蘊含7色光澤和7色珍珠，完美校正膚色，比往年更加輕薄的粉盒，方便攜帶並隨時補擦。

▲▼限定蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲黛珂 馬歇爾・汪達 永恆祈願蜜粉（花境之旅），18g X 2 (粉芯)， 6,700元。

自2011年起，黛珂每年年末都會推出永恆祈願蜜粉，以最高品質蜜粉搭配絕美包裝，讓粉絲引頸期盼。第12年的限定蜜粉，將帶上花朵環遊世界，浮雕出象徵各大洲的精美花朵，精緻到讓人捨不得用。

蜜粉採用獨特的粉體凝固工法，在不使用任何黏著成分的堅持下，比一般的蜜粉，多花費了兩倍的工程，將白樺水等精華成分，一層一層反覆加壓製成。

▲▼限定蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 晶采艷澤蜜粉，#101，2,380元。

雖然不是一年一度推出的限定蜜粉，但SUQQU 晶采艷澤蜜粉也加入假期限定色 #101，有如極光般的淺紫色，有效遮飾暗沉，幫助打造透明感。

蜜粉中以淡紫的底色中閃爍紅色、綠色、藍色珠光的亮燦，讓肌膚流露清透的華麗風格，有如寒冷中盛開的冬薔薇的高貴氣息。

關鍵字：

蜜粉, 限定, 限量

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