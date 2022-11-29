fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師教「居家版唇部SPA」護理法　3步驟改善唇紋、死皮

>

▲▼ 皮膚科醫師教居家版唇部SPA 3步驟 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲皮膚科醫師教居家唇部SPA護理，只要3個步驟。（圖／翻攝IG@yubi_190、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　

一到乾燥秋冬，你的唇部也開始容易起皮、唇紋越來越深嗎？別以為用唇彩遮掩就好，唇部角質過多和唇周肌膚暗沈、狀態不好，也會影響塗抹唇彩的效果！韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享一套在家就能簡單操作的「唇部SPA」護理法，只要3個步驟就能改善唇部死皮、淡化唇紋，養成水嫩櫻桃唇。

▲▼ 皮膚科醫師教居家版唇部SPA 3步驟 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 1：唇部卸妝

先用卸妝液充分浸濕化妝棉，輕敷在唇上10秒，用棉花棒順著唇紋擦拭殘妝，能幫助將唇彩卸除得更乾淨。

▲▼ 皮膚科醫師教居家版唇部SPA 3步驟 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 2：唇周細毛管理

先用毛巾或脫脂棉片熱敷唇部30秒，取有修護功能的乳霜塗抹在唇周，並沾取少量凡士林塗抹於刮刀上，再用刮刀輕輕刮去唇周毛髮，這樣做可清除乾淨唇周的細毛並降低對皮膚的刺激。

▲▼ 皮膚科醫師教居家版唇部SPA 3步驟 。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲▼ 皮膚科醫師教居家版唇部SPA 3步驟 。（圖／翻攝IG,小紅書）

Step 3：角質管理

先用含有膠原蛋白的面膜敷在唇上20分鐘，進行打底，可以更好的滋養唇部。在唇周塗上含有玫瑰成分＋維生素C的精華油，可以幫助保濕和提亮，淡淡玫瑰香氣也很有療癒感，接著再選擇一款軟膜厚敷在唇部及唇周，進行封閉管理，可以幫助讓保養成分發揮最大效果。撕掉軟膜後，最後塗上滋潤的唇由，就可以擁有水嫩光滑的櫻桃唇。

以上3個步驟的整套唇部SPA護理法，一週做1～2次即可。

►皮膚科醫師曝蘆薈膠7大隱藏用法！　「三明治面膜法」一敷超水嫩

►皮膚科醫師曝「5個保養壞習慣」導致敏感肌　愛敷面膜小心也NG

►舒緩乾燥敏感必備倩碧水磁場保濕凝膠！200ml大容量版比半價還便宜

關鍵字：

保養, 護膚, 唇部, 唇部保養, 唇紋, 乾裂, 起皮, 死皮, 護唇, SPA, 居家, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

皮膚科醫師教「居家版唇部SPA」護理法　3步驟改善唇紋、死皮

皮膚科醫師教「居家版唇部SPA」護理法　3步驟改善唇紋、死皮

神準心理測驗剖析你是否「高EQ」！選它的人最擅長偽裝，內心跟表現截然不同

神準心理測驗剖析你是否「高EQ」！選它的人最擅長偽裝，內心跟表現截然不同

超有機會舊情復燃3大星座！TOP1工作運、戀愛運通通來，老問題也輕鬆解決

超有機會舊情復燃3大星座！TOP1工作運、戀愛運通通來，老問題也輕鬆解決

蜜桃貓朵佳頂粉紅寸頭、無眉大扮鬼臉　鏤空緊身衣性感身材全曝光 說分就分！3星座提分手超果斷　摩羯座「3不」斷乾淨 星巴克推超萌Ｑ毛絨絨「企鵝杯套」！紅白配色慶典系列搶先過聖誕 世足大嫂團瘋狂健身菜單曝光　C羅女友、梅西老婆各個美辣天花板 萬元有找！沖繩自由行4日機＋酒下殺　住3星酒店、小希臘賞無敵海景 安格斯12星座一周運勢11／28-12／04　射手迎來強運，想做什麼就去衝 UNIQLO迷幻印花「最美發熱衣」誕生！MARNI聯名最終回必須把握

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面