皮膚科醫師教「居家版唇部SPA」護理法　3步驟改善唇紋、死皮

▲皮膚科醫師教居家唇部SPA護理，只要3個步驟。（圖／翻攝IG@yubi_190、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導

一到乾燥秋冬，你的唇部也開始容易起皮、唇紋越來越深嗎？別以為用唇彩遮掩就好，唇部角質過多和唇周肌膚暗沈、狀態不好，也會影響塗抹唇彩的效果！韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享一套在家就能簡單操作的「唇部SPA」護理法，只要3個步驟就能改善唇部死皮、淡化唇紋，養成水嫩櫻桃唇。

Step 1：唇部卸妝



先用卸妝液充分浸濕化妝棉，輕敷在唇上10秒，用棉花棒順著唇紋擦拭殘妝，能幫助將唇彩卸除得更乾淨。

Step 2：唇周細毛管理



先用毛巾或脫脂棉片熱敷唇部30秒，取有修護功能的乳霜塗抹在唇周，並沾取少量凡士林塗抹於刮刀上，再用刮刀輕輕刮去唇周毛髮，這樣做可清除乾淨唇周的細毛並降低對皮膚的刺激。

Step 3：角質管理



先用含有膠原蛋白的面膜敷在唇上20分鐘，進行打底，可以更好的滋養唇部。在唇周塗上含有玫瑰成分＋維生素C的精華油，可以幫助保濕和提亮，淡淡玫瑰香氣也很有療癒感，接著再選擇一款軟膜厚敷在唇部及唇周，進行封閉管理，可以幫助讓保養成分發揮最大效果。撕掉軟膜後，最後塗上滋潤的唇由，就可以擁有水嫩光滑的櫻桃唇。

以上3個步驟的整套唇部SPA護理法，一週做1～2次即可。

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