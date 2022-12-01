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牛爾教「A醇濃度挑選」秘訣！用錯小心抗老不成反爛臉

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▲▼ A醇用錯小心爛臉！牛爾教挑選秘訣 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲A醇是公認的抗老王牌成分，市面上有越來越多的A醇產品可挑選。（圖／翻攝品牌提供、IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　

近年來像是視黃醇等A醇類成分非常流行，市面上推出的A醇類保養品，濃度從0.1%到1%都能找到，但這個差距橫跨10倍之大，讓許多人都不知道到底該怎麼挑選才好。「美容教父」牛爾就提醒，A醇濃度選錯，可能美肌不成，反而導致爛臉！他也進一步分享挑選A醇產品的建議，想嘗試A醇抗老的人快來學。

牛爾就表示，濃度高當然有其好處，像是幫助膠原蛋白新生、代謝角質等功能效果都會更好，但相對地，對於一些比較脆弱、敏感的肌膚，或是比較乾燥老化的肌膚來說，反而會過於刺激。如果挑選了不適合自己肌膚的濃度，可能使用起來還沒美肌效果，臉就先爛了，因為會使肌膚大過敏，反而加速老化。

牛爾建議，一開始使用A醇類產品的濃度，要根據肌膚膚質來調整。如果是出油非常旺盛的油性膚質，並且有長痘等肌膚問題，可以從比較高濃度的A醇來開始，像是可從0.5%開始嘗試使用。如果0.5%持用了兩個禮拜，肌膚沒有不適，且覺得效果還不夠，還想要更好，那就可以試試挑戰1%這樣的濃度。

但若是一般比較偏中性、乾性的肌膚，牛爾推薦從0.3%、0.2%，甚至是0.1%來開始嘗試比較好，尤其像是肌膚本來就比較薄、比較脆弱的眼周部位，0.1%是最適合開始使用的濃度。

▲▼ A醇用錯小心爛臉！牛爾教挑選秘訣 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

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▲▼ A醇用錯小心爛臉！牛爾教挑選秘訣 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

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以極致溫和0.1% A醇配方，減少肌膚刺激不適，眼周也可安心使用，搭配複合保濕舒緩配方，預防老化、維持年輕緊緻，同時修護乾燥細紋。

▲▼ A醇用錯小心爛臉！牛爾教挑選秘訣 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲倩碧 天才激光修護煥膚精華，50ml，NT$4,000。

使用專利成分HPR新世代A醇、微分子玻尿酸及CL1870 激光胜肽複合物™，可全方位改善毛孔、皺紋或細紋，早晚皆可使用。

▲▼ A醇用錯小心爛臉！牛爾教挑選秘訣 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

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高純度維他命A抗老成份添加，搭配「高山雪絨花」萃取、乙基維他命C+4MSK，能緊緻肌膚，撫紋淡斑，透亮光滑肌膚。

關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, A醇, 視黃醇, 濃度, 挑選, 牛爾

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