金世正、安孝燮CP再合體一樣甜！她拎「LONGCHAMP小方包」帶貨

記者王則絲／台北報導

韓女星金世正與安孝燮主演的《社內相親》甜到心坎裡，日前MMA頒獎典禮上，兩人再度甜蜜合體擔任頒獎人，勾起不少劇迷的回憶，當晚金世正以平口黑色禮服登場，性感、俏麗；而因劇人氣爆增的金世正，私下穿搭也備受關注，近日她拎上一只LONGCHAMP的小方包，率領眾多明星們展現驚人帶貨力。

▲金世正、安孝燮MMA上再合體一樣甜。（圖／翻攝自IG@clean_0828、品牌提供）



金世正私下收藏手袋有許多，像是寶格麗（BVLGARI）的Serpenti珠寶盒包、肩背包，以及LOEWE馬鞍包、PRADA編織包⋯⋯而她當然不會錯過任何爆款，近日她以一身牛仔裝扮、拎上LONGCHAMP秋冬的「Box-Trot」小方包，巧妙呼應身上的駝色背心，完成舒適、時髦兼具的機場穿搭。

然而金世正的眼光沒有出錯，此款手袋受到許多名人的喜愛，包括吳漣序、《單身即地獄》中的申芝燕⋯⋯連國際巨星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）都背上同款Box-Trot方包參加電影宣傳。

▲吳漣序、申芝燕也背上同款LONGCHAMP小方包。（圖／翻攝自IG）



LONGCHAMP今年秋冬推出的Box-Trot方包系列，以金世正帶貨的迷你款最受歡迎，此外還有小型、中型共三種尺寸，硬挺包型下展示精緻做工與皮革工藝，注入黑色、干邑色、大膽亮橘、丁香紫和神秘的柏綠色，選擇很多元，在搭配上更實用、輕鬆契合各種風格。

▲LONGCHAMP秋冬推出「Box-Trot」系列。（圖／品牌提供）



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