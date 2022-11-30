fb ig video ETtoday search mobile

金世正、安孝燮CP再合體一樣甜！她拎「LONGCHAMP小方包」帶貨

>

記者王則絲／台北報導

韓女星金世正與安孝燮主演的《社內相親》甜到心坎裡，日前MMA頒獎典禮上，兩人再度甜蜜合體擔任頒獎人，勾起不少劇迷的回憶，當晚金世正以平口黑色禮服登場，性感、俏麗；而因劇人氣爆增的金世正，私下穿搭也備受關注，近日她拎上一只LONGCHAMP的小方包，率領眾多明星們展現驚人帶貨力。

▲金世正背LONGCHAMP小方包。（圖／品牌提供）

▲金世正背LONGCHAMP小方包。（圖／品牌提供）

▲金世正、安孝燮MMA上再合體一樣甜。（圖／翻攝自IG@clean_0828、品牌提供）

金世正私下收藏手袋有許多，像是寶格麗（BVLGARI）的Serpenti珠寶盒包、肩背包，以及LOEWE馬鞍包、PRADA編織包⋯⋯而她當然不會錯過任何爆款，近日她以一身牛仔裝扮、拎上LONGCHAMP秋冬的「Box-Trot」小方包，巧妙呼應身上的駝色背心，完成舒適、時髦兼具的機場穿搭。

然而金世正的眼光沒有出錯，此款手袋受到許多名人的喜愛，包括吳漣序、《單身即地獄》中的申芝燕⋯⋯連國際巨星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）都背上同款Box-Trot方包參加電影宣傳。

▲金世正背LONGCHAMP小方包。（圖／品牌提供）

▲金世正背LONGCHAMP小方包。（圖／品牌提供）

▲吳漣序、申芝燕也背上同款LONGCHAMP小方包。（圖／翻攝自IG）

LONGCHAMP今年秋冬推出的Box-Trot方包系列，以金世正帶貨的迷你款最受歡迎，此外還有小型、中型共三種尺寸，硬挺包型下展示精緻做工與皮革工藝，注入黑色、干邑色、大膽亮橘、丁香紫和神秘的柏綠色，選擇很多元，在搭配上更實用、輕鬆契合各種風格。

▲金世正背LONGCHAMP小方包。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP秋冬推出「Box-Trot」系列。（圖／品牌提供）

►Tiffany、世一美林珍娜搶拎「戒指包」　Dara手拿同款洩女王霸氣

►Jisoo看一場秀創「近7億元」價值　領先成員奪「最具影響力名人」冠軍

關鍵字：

金世正, LONGCHAMP, Box Trot

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

「一生不缺錢」星座Top 3！　第一名超好命，投資自己永遠光鮮亮麗

「一生不缺錢」星座Top 3！　第一名超好命，投資自己永遠光鮮亮麗

說分就分！3星座提分手超果斷　摩羯座「3不」斷乾淨

說分就分！3星座提分手超果斷　摩羯座「3不」斷乾淨

超有機會舊情復燃3大星座！TOP1工作運、戀愛運通通來，老問題也輕鬆解決

超有機會舊情復燃3大星座！TOP1工作運、戀愛運通通來，老問題也輕鬆解決

年末必收的夢幻單品！絕美「超限量蜜粉」，慢了就買不到 許瑋甯根本馬甲線女神！靠10個超有毅力好習慣養出來 皮膚科醫師教「居家版唇部SPA」護理法　3步驟改善唇紋、死皮 小S撞衫韓「人間芭比」畫面曝光！　超浮誇相框禮服精彩比美 世足大嫂團瘋狂健身菜單曝光　C羅女友、梅西老婆各個美辣天花板 星巴克推超萌Ｑ毛絨絨「企鵝杯套」！紅白配色慶典系列搶先過聖誕 萬元有找！沖繩自由行4日機＋酒下殺　住3星酒店、小希臘賞無敵海景

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面