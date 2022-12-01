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「足球界朴敘俊」曹圭成一戰成名　私服愛穿皮衣帥度爆表

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實習記者黃麗頻／綜合報導

四年一度的世界盃足球賽正如火如荼的展開，儘管南韓以2比3落敗迦納，不過賽事仍十分精彩，南韓當家前鋒曹圭成（조규성,Cho Gue Sung）更以「頭槌進球」一戰成名，堅強的實力一度追平賽事，賽後IG追蹤人數更是衝破百萬，年僅24歲的他，因為亮眼的外表被譽為「足球界朴敘俊」，對此，曹圭成的私服照也被起底，一起來看看他的日常穿搭單品吧！

▲曹圭成。（圖／達志影像／美聯社）

▲曹圭成。（圖／達志影像／美聯社）

＃皮衣

曹圭成的私服照極少，然而皮衣穿搭卻佔極大數，除了將皮衣當作日常私服，簡單搭配淺色T恤或條紋襯衫，在選擇反差色系的褲子或是鞋子，讓整體造型帥氣有質感，曹圭成更在K聯賽（k리그 어워즈）頒獎典禮上，穿上皮製西裝外套，打破一般大眾對於正裝的既定印象，嚴謹中注入點叛逆的氣息，與曹圭成的氣質氛圍不謀而合。

＃大衣

擁有189公分的完美比例，大衣絕對是曹圭成不容錯過的穿搭單品，大衣不僅是以保暖為主要訴求，還能讓整體穿搭顯得時髦，更能拉長全身比例；曹圭成的穿搭偏向簡約風格，只見他身穿黑色大衣，搭配藍色牛仔褲及黑色亮面皮鞋，越長的大衣越顯氣勢磅礴，顯然曹圭成也是長大衣的愛好者，高挑的身材駕馭起長版大衣超級完美！

＃老帽

老帽外型復古率性，不僅是穿搭的好幫手，還能修飾臉型，怎麼搭配都不違和，讓不少人對於老帽為之瘋狂；觀察曹圭成的私服照後，不難看出他對於老帽的熱愛，駝色風衣外套搭配深綠色老帽、白襯衫搭配紅色刷舊老帽，曹圭成在最簡單的元素裡，利用帽子的顏色為整體穿搭添增亮點，低調中帶點突出卻又恰到好處。

關鍵字：

曹圭成, 世足, 조규성, 私服照, 穿搭單品, FIFA2022, FIFA

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