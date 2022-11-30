fb ig video ETtoday search mobile

Angelababy走紅毯「美腿全透視」贏大了！　復古星空禮服氣場破表

>

▲Angelababy 。（圖／翻攝自Angelababy工作室微博、品牌官網）

▲Angelababy 新造型獲得好評。（圖／翻攝自Angelababy工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸2022微博視界大會微光盛典於昨晚（29日）登場，現場星光熠熠，女星Angelababy楊穎穿出黎巴嫩經典高訂品牌Zuhair Murad亮相紅毯，以璀璨的星空設計呼應主題，加上幾近全透視的裙襬露出一雙筆直長腿，將復古唯美與性感融為一體，順勢成為全場矚目焦點。

▲Angelababy 。（圖／翻攝自Angelababy工作室微博、品牌官網）

▲Angelababy 。（圖／翻攝自Angelababy工作室微博、品牌官網）

▲Angelababy以黎巴嫩品牌Zuhair Murad 2022秋冬系列高訂禮服現身。（圖／翻攝自Angelababy工作室微博、品牌官網）

Angelababy此次以黎巴嫩品牌Zuhair Murad 2022秋冬系列高訂禮服現身，最大亮點便是將獨特璀璨的星河裝點在夢幻裙身上，星座、流線以及符號伴隨透視元素呈現，華麗又現代。而Angelababy演繹起來更是如同復古女神般，以盤髮露出簡潔鎖骨線條，加上袖套和「愛心領口」修飾，充分發揮身材優勢，讓她在走上紅毯時，一雙若隱若現的長腿更為吸睛。

▲Angelababy 。（圖／翻攝自Angelababy工作室微博、品牌官網）

▲2016年時Angelababy演繹Zuhair Murad禮服 。（圖／翻攝自Angelababy工作室微博、品牌官網）

其實Angelababy已經多次穿著Zuhair Murad禮服，尤其是品牌遊走於復古與現代之間的設計感，將神秘的巴洛克風格裝點出甜美性感氣息，每每都能助Angelababy營造深刻的禮服造型。

關鍵字：

Angelababy, 楊穎, Zuhair Murad, 微博, 禮服

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

「一生不缺錢」星座Top 3！　第一名超好命，投資自己永遠光鮮亮麗

「一生不缺錢」星座Top 3！　第一名超好命，投資自己永遠光鮮亮麗

說分就分！3星座提分手超果斷　摩羯座「3不」斷乾淨

說分就分！3星座提分手超果斷　摩羯座「3不」斷乾淨

超有機會舊情復燃3大星座！TOP1工作運、戀愛運通通來，老問題也輕鬆解決

超有機會舊情復燃3大星座！TOP1工作運、戀愛運通通來，老問題也輕鬆解決

年末必收的夢幻單品！絕美「超限量蜜粉」，慢了就買不到 許瑋甯根本馬甲線女神！靠10個超有毅力好習慣養出來 小S撞衫韓「人間芭比」畫面曝光！　超浮誇相框禮服精彩比美 Angelababy走紅毯「美腿全透視」贏大了！　復古星空禮服氣場破表 皮膚科醫師教「居家版唇部SPA」護理法　3步驟改善唇紋、死皮 世足大嫂團瘋狂健身菜單曝光　C羅女友、梅西老婆各個美辣天花板 星巴克推超萌Ｑ毛絨絨「企鵝杯套」！紅白配色慶典系列搶先過聖誕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面