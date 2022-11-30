Angelababy走紅毯「美腿全透視」贏大了！　復古星空禮服氣場破表

▲Angelababy 新造型獲得好評。（圖／翻攝自Angelababy工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸2022微博視界大會微光盛典於昨晚（29日）登場，現場星光熠熠，女星Angelababy楊穎穿出黎巴嫩經典高訂品牌Zuhair Murad亮相紅毯，以璀璨的星空設計呼應主題，加上幾近全透視的裙襬露出一雙筆直長腿，將復古唯美與性感融為一體，順勢成為全場矚目焦點。

▲Angelababy以黎巴嫩品牌Zuhair Murad 2022秋冬系列高訂禮服現身。（圖／翻攝自Angelababy工作室微博、品牌官網）

Angelababy此次以黎巴嫩品牌Zuhair Murad 2022秋冬系列高訂禮服現身，最大亮點便是將獨特璀璨的星河裝點在夢幻裙身上，星座、流線以及符號伴隨透視元素呈現，華麗又現代。而Angelababy演繹起來更是如同復古女神般，以盤髮露出簡潔鎖骨線條，加上袖套和「愛心領口」修飾，充分發揮身材優勢，讓她在走上紅毯時，一雙若隱若現的長腿更為吸睛。

▲2016年時Angelababy演繹Zuhair Murad禮服 。（圖／翻攝自Angelababy工作室微博、品牌官網）

其實Angelababy已經多次穿著Zuhair Murad禮服，尤其是品牌遊走於復古與現代之間的設計感，將神秘的巴洛克風格裝點出甜美性感氣息，每每都能助Angelababy營造深刻的禮服造型。