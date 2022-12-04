秋冬長版大衣百搭！Dior藤格紋適合所有身型、Fendi超模同款必收

實習記者蔡孟廷／綜合報導

近日氣溫明顯變涼，終於感受到冬天存在，但似乎還不到穿羽絨衣的時候，而擋風薄外套又不足以保暖，那正是長大衣出場的時候，外罩一件幫你擋住寒流，集溫暖與時髦於一身。

Dior

今年早秋所推出的長大衣，維持創意總監Maria Grazia Chiuri為Dior所塑造溫和、堅強而勇敢的形象，結合學院風的元素，並不刻意強調女性線條，而是利用寬大的衣身包容各種身材，讓優雅與自信充盈在品牌經典的藤格紋之中，九分袖的設計方便活動，即便穿上大衣後也能面對所有挑戰，模特兒所演譯的灰色與黑色都是百搭的選擇。

▲Dior今年推出的藤格紋大衣，寬鬆優雅適合所有身材。（圖／翻攝自IG、Dior官網）

Fendi

Fendi以亮眼粉紅色的馬海羊毛大衣，盡顯女性的浪漫與柔情，得到所有粉絲們的掌聲，外觀柔軟而蓬鬆，卻在腰部做了收緊的設計，即使穿上也能保有姣好身材，這件大衣更被傳奇超模琳達伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista）穿上，登《VOGUE》英國版封面，粉嫩色調讓秋冬造型更臻完美。

▲▼Fendi蓬鬆柔軟的馬海毛大衣，被傳奇超模琳達伊凡吉莉絲塔穿上封面。（圖／翻攝自Fendi官網）

Louis Vuitton

LV利用金銀絲結實、輕盈的特性，打造輕薄保暖的A字大衣，精妙的收腰設計雕塑出完美身材，將奢華做到淋漓盡致，暗紋一般的老花圖案遍佈整件大衣，低調而不失趣味，而領口處更是採用亮面皮革拼接出特大衣領，做出極具戲劇性的對比，凸顯品味與美感。

▲雅緻的金銀絲老花，配上浮誇皮領，LV讓大衣穿出奢華新高度。（圖／翻攝自Louis Vuitton官網）

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