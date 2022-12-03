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Jennie、Lisa都愛底片相機　5款明星同款跟上這波復古風，拍出質感人生

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實習記者黃麗頻／綜合報導

人手一台底片相機已成為近來的流行趨勢，復古的色調及顆粒感，帶出獨樹一幟的風格，不少藝人也加入這股懷舊風潮，吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和BLACKPINK Jennie還開設帳號來記錄「底片人生」，Lisa更發行以她的生日「0327」為主題的底片攝影集；以下盤點5款明星愛用底片相機，快跟上腳步拍出質感人生！

＃CONTAX T2

1990年推出的Contax T2，使用鈦金屬材質打造而成，是台外型輕巧且手感非常好的相機，十分適合隨身攜帶，難怪Jennie會愛不釋手！與第一代一樣鏡頭設計保持不變，新增了自動對焦、回捲、過片等設計，大幅完善了使用的方便性，絕對是名副其實的「傻瓜相機」。

＃CONTAX T3

同為Contax家族，T3同樣使用鈦金屬材質打造、平順流線型的設計，這款鏡頭更加升級，使拍出來的成品更有臨場感，無論是人像或是景色都能完美收入眼裡，儘管方便性沒有T2來得流暢，不過拍出來的效果卻是大大增強，會受到Lisa瘋狂喜愛絕對不是沒有原因的！

＃Nikon FM2

Nikon家的FM2是底片界的經典之作，更是不少收藏家眼中的珍寶，不僅如此，它還是世界上第一台快門速度達到1/4000的相機，除此之外，FM2的外型也是受到眾人推崇的原因之一，迷人的復古機身不經意就讓人深陷其中，連Lisa都愛上它的魅力。

＃Leica Q

2015年才推出的Leica Q，最大特點在於配置了全畫幅規格的圖像傳感器，同時具備內置式的電子取景器，使得攜帶與使用更為方便，儘管比起單眼相機，Leica Q的對比度與色彩準確度稍嫌不足，不過作為復古相機使用絕對完美，背在身上也超時髦！

＃Fujifilm 拋棄式傻瓜相機

比起替換式底片相機，拋棄式相機也深受大家喜愛，Fujifilm這款拋棄式傻瓜相機，外型復古輕盈，非常輕易就能攜帶出門，不需要調整任何光圈、焦距，一按即可拍下「底片瞬間」，Gigi Hadid曾透露，儘管家裡有許多底片相機，但仍喜歡隨身攜帶這款相機，隨時記錄工作日常！


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關鍵字：

底片相機, 復古風, Lisa, Jennie, GigiHadid, 傻瓜相機, 徠卡, CONTAX, Nikon, Lisa同款

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