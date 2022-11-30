孫娜恩、李寶英都來了！首爾新地標JIMMY CHOO「粉紅咖啡廳」太好拍

記者鮑璿安／台北報導

隨著旅遊潮來到，首爾打卡地標又加一了，鞋履品牌JIMMY CHOO 近日在狎鷗亭打造了亞太區首間 CHOO CAFÉ，為建築換上了品牌標誌性紫粉紅色，更聯手 JL 甜點吧帶來限定餐點，包括品牌大使孫娜恩、女星李寶英、箕恩世等人都搶先在咖啡廳擺拍。

▲JIMMY CHOO 亞太區首間 CHOO CAFÉ圍繞品牌秋冬新包款 Avenue 系列打造，全粉色系超吸睛 。（圖／品牌提供）

亞太區首間 CHOO CAFÉ圍繞品牌秋冬新包款 Avenue 系列打造，從座椅、毛絨地毯和鏡面裝飾全是療癒紫粉紅色，皆與 Avenue 系列馬特拉塞風格相呼應。餐點部分更與南韓頂級糕點師 Justin Lee 的 JL 甜點吧合作，帶來精緻療癒的享受。

▲南韓品牌大使孫娜恩 。（圖／品牌提供）

JIMMY CHOO 南韓品牌大使孫娜恩身穿俏麗的黑色短裙現身，手拎上 Avenue ，簡潔的方包輪廓遊走紋路，並點綴品牌Logo縮寫「JC」提升辨識度，她相中了可愛的粉色款式，為整體造型增添亮點。此外，李寶英、箕恩世也在CHOO CAFÉ中俏皮出鏡，示範最完美的打卡畫面，CHOO CAFÉ即日起至 12 月 31 日於首爾 459 狎鷗亭路店鋪登場，粉紅控千萬別錯過。

▲（依序）李寶英、箕恩世 。（圖／品牌提供）

同時，Max Mara 則新開設了「東京表參道旗艦店」，由 Andrea Tognon Architecture 建築設計事務所設計，占地 400 平方公尺，拔地而起的寶塔造型，線條俐落直入雲霄；涼亭式屋頂覆以磨砂霧面金屬，與天空融為一體，從地面仰視，外牆的黑色建築腰線從兩側交匯，同樣是遊客必訪地標之一。

▲Max Mara 11 月新開幕的東京表參道旗艦店 。（圖／品牌提供）