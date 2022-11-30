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孫興慜輸球不怕落下男兒淚　戴GENTLE MONSTER墨鏡一秒潮爆

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記者王則絲／台北報導

世足韓國國家代表隊隊長孫興慜除了活躍於球場上，近期更跨界活躍於時尚圈。GENTLE MONSTER繼7月份與孫興慜推出聯名系列後，近日再度出鏡演繹全新2023 BOLD系列墨鏡，儘管昨日對上迦納輸球，但有了前衛帥氣的墨鏡加持，不怕落下男兒淚，戴上一秒潮爆。

▲孫興慜。（圖／品牌提供）

▲孫興慜出鏡演繹GENTLE MONSTER 全新2023 BOLD系列墨鏡。（圖／品牌提供）

孫興慜為榮獲金靴獎的首位亞洲球員，在國際足球運動上擁有相當高的知名度，本屆世足場上，孫興慜因於歐冠賽事中遭逢左眼窩骨折，所以手術後戴上面具；昨（28日）南韓對上迦納以2：3戰敗，接下來將對上葡萄牙，晉級機會不大，因此賽後孫興慜流下男兒淚，雖受到不少網友批評表現不佳，但仍獲得許多粉絲的暖心支持。

▲孫興慜。（圖／品牌提供）

▲孫興慜。（圖／品牌提供）

▲孫興慜示範BOLD系列「ANTENA-01」及「EVE-01」款式。（圖／品牌提供）

孫興慜此次擔綱演繹GENTLE MONSTER 2023 BOLD 系列，以黑色系的裝扮凸顯酷帥氛圍，該系列以宇宙中迸裂而生的銀河星系為視覺靈感，打造出強烈、前衛態度，孫興慜佩戴的「ANTENA-01」及「EVE-01」款式墨鏡，均鑲有系列獨特的金屬標識，如同彗星的尾巴般延伸，點亮細節。

▲孫興慜。（圖／品牌提供）

▲BOLD系列墨鏡鏡腳細節。（圖／品牌提供）

今年30歲的孫興慜現效力於英超托特納姆熱刺隊，擁有183公分身高與健壯的好身材，是韓國的頭號球星，有「亞洲足球一哥」的封號，超狂人氣將他帶入時尚界，不僅於六月時宣布成為BURBERRY品牌大使，更在不久前接下Calvin Klein Underwear大使之職，拍攝了一系列性感的形象大片，大方展露精實腹肌線條，引起熱烈話題。

▲孫興慜。（圖／品牌提供）

▲孫興慜。（圖／品牌提供）

▲孫興慜在今年被任命為BURBERRY以及Calvin Klein Underwear品牌大使。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

孫興慜, Gentle Monster, 世足

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