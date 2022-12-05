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秋冬必收精品圍巾　DIOR動物花紋CP值高、Fendi奶茶色超療癒

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

穿上大衣或外套，為什麼總感覺不夠保暖？尤其是脖子的地方，如果穿上高領就能完美解決這個問題，然而走到室內，卻又成為一個負擔，因此不如選擇一條圍巾，不僅是時尚配件還能保暖擋風，更能夠變化多樣穿搭。

Loewe

Loewe於今年秋冬推出的臻禮系列，最搶眼的想必是這幾條顏色鮮艷的圍巾了，由馬海毛與羊毛混紡而成，具有馬海毛輕盈蓬鬆的外表同時具有羊毛柔軟親膚的特點，跳色的下擺流蘇帶著隨性與柔美，而皮標印著品牌經典Logo，讓你穿戴繽紛上街，共有4種顏色：黃色、綠色、紫色、粉色可以挑選。

▲Loewe推出鮮豔的圍巾，是秋冬深色穿搭的點睛之筆。（圖／翻攝自Loewe官網）

▲Loewe推出鮮豔的圍巾，是秋冬深色穿搭的點睛之筆。（圖／翻攝自Loewe官網）

Fendi

緹花單品一直是Fendi的拿手好戲之一，這次以奶茶色、米色雙色編織、拼接做出對比，並且採用純羊絨製作，不只柔軟親膚，更能完美做到輕薄、保暖，滿版的FF圖案輕易就吸引大家的目光，而中性的奶茶色調更能夠成為搭配利器，另外也有鴿灰色能選購。

▲Fendi奶茶色圍巾超療癒，羊絨材值親膚更柔軟。（圖／翻攝自Matches Fashion官網）

▲Fendi奶茶色圍巾超療癒，羊絨材質親膚更柔軟。（圖／翻攝自Matches Fashion官網）

Dior

自從創意總監Maria Grazia Chiuri上任後，Dior也從原本都會冰冷的形象變得生機勃勃、活力充沛，經典的Toile de Jouy主題花紋想必不用多提了，各種花鳥樹木一起同樂的美好畫面被完美詮釋在一條披巾上，絲綢和綿混紡，不但冬天可以保暖，在更暖一點的時候也能當作披肩外套使用，不只有經典的灰色，今年最新出的藍色也很美。

▲Dior圍巾圖案超精緻，CP值超高。（圖／翻攝自Dior官網）

▲Dior圍巾圖案超精緻，CP值超高。（圖／翻攝自Dior官網）

關鍵字：

Loewe, Fendi, Dior, 精品, 圍巾

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