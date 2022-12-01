麥當勞制服變潮了！最新聯名酷黑工作服、M字腰帶　網喊：好想去打工

實習記者蔡孟廷／綜合報導

麥當勞制服什麼時後變這麼時尚？最近在社群掀起討論的金色M字腰帶、漢堡印花袖套與結合品牌經典色的外套，其實是芬蘭小眾品牌VAIN與速食界的老大哥麥當勞合作的最新聯名，把我們熟悉的紅、黑、粉、灰色制服大改造，變成日常能穿出門的時髦設計，讓網友紛紛留言：「哪裡可以買？」、「很酷的概念」，掀起一陣M炫風。

VAIN是由設計師Jimi Vain於2019年創立的小眾品牌，以「愛」為核心價值，將日常瑣事和生活經驗作為靈感，利用精良的材質與對細節的堅持，化為前瞻、時尚的設計，重新接起人與人之間的橋梁，目的是為了喚起人們被科技與技術官僚的社會所磨去的本質：「愛」。

拉回在芬蘭赫爾辛基的一間麥當勞上，設計師在這佈置秀場，將廢棄員工制服化為設計靈感，讓經典「M」字標記與品牌開頭「V」組合成愛心，成為新的Logo標誌，除此之外，也把傳統意義上為了抹去個體性的制服，轉變成一套套剪裁獨特、造型新穎的設計，從帽T、洋裝、外套到Polo衫，都展現強烈的個人風格。

本次的靈感源於對麥當勞閃著黃光的M字標記的印象，設計師將二手制服再造，並且添加品牌擅長的街頭元素，讓每一個單品變得獨特且極富創造力，不過非常可惜的，在推出的27項單品只有一件帽T開放販售，其他的單品將會提供給芬蘭的麥當勞員工進行內部抽獎獲得，也讓網友羨慕想去打工了。

不開放販售的原因也充滿VAIN以愛為出發點的核心價值，目的是希望可以撕掉速食店店員身上的負面標籤，同時也表達對於麥當勞與速食文化的尊重。而唯一有販售的帽T上方印著：「我可以帶你去我最喜歡的餐廳。」在袖口處也繡有品牌標誌性的愛心Logo，這樣可愛且充滿溫度的幽默感，讓人不禁莞爾一笑。

除了VAIN之外，麥當勞前陣子也與潮牌Cactus Plant Flea Market （CPFM）聯名，以品牌特色的四眼笑臉做為靈感，將經典吉祥物：漢堡神偷、奶昔大哥、大鳥姐姐與品牌經典形象Cactus Buddy推出一系列周邊，從公仔、抱枕到各種休閒服飾都有，極富收藏價值，但已經全數銷售一空，如果想要的紛絲只能敲碗品牌再度聯名了。

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