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5款「精品髮香」一噴散發無限魅力　YSL超奢華、香奈兒N°5撩人於無形

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實習記者黃麗頻／綜合報導

近來各式品牌的經典香水開始推出髮香噴霧，有別於香水含有酒精成分，髮香噴霧通常不含酒精，更添加保濕、護理等功效，讓頭髮能延續及保存香氣，彷彿自帶體香，以下盤點5款髮香噴霧，一噴即散發淡淡的魅力。

＃YSL自由不羈髮香噴霧

YSL經典的自由不羈香氛系列，2021年推出全新髮香噴霧，傳承該系列的「摩洛哥頂級橙花香調」，調和法國普羅旺斯紅伶薰衣草維持清新、香氣持久，再利用濃縮摩洛哥紅石榴精萃，為髮絲補水修護，綻放絲滑光澤，輕輕灑在髮絲間，宛如仙女下凡般的迷人。

＃香奈兒N°5隔離髮香霧

以經典透明磨砂玻璃瓶身包裝，「香奈兒N°5隔離髮香霧」富含玫瑰與茉莉的活性萃取成分，飄逸細緻香氣，使秀髮如絲緞般的滑順髮質、光澤亮麗；香奈兒推出髮香噴霧，希望使用者能深刻感受N°5用香儀式，以及別緻性感的香氛步驟，更有一抹令人難以抗拒的女人香。

▲特搜5款經典髮香噴霧。（圖／翻攝自官網）

▲香奈兒N°5隔離髮香霧，NT$1,890。（圖／翻攝自小紅書＠暴走荔枝）

＃愛馬仕Twilly d’Hermès絲意淡香精香髮噴霧

愛馬仕絲意淡香精以「輕盈、空靈」為核心，為秀髮增添芳香氣息，絲意香髮噴霧含有93%天然成分，更具有護髮功效，讓秀髮如絲般柔滑，同時散發花香、辛香和東方香三種調性，並富含健康光澤的丁香活性成分，隨時隨地散發愛馬仕女孩的耀眼光芒。

▲特搜5款經典髮香噴霧。（圖／翻攝自官網）

▲愛馬仕Twilly d’Hermès絲意淡香精香髮噴霧，NT$2,300。（圖／翻攝自愛馬仕官網）

＃Diptyque 感官之水髮香噴霧

Diptyque將頭髮賦香列為每天的例行公事，推出一系列髮香噴霧，其中，感官之水飄散出陣陣地中海柑橘清香，夾帶著新鮮氣息與香料嗅感，更搭配潤澤保濕的山茶花油，隨手一噴完美增添香氣、柔順兩大訴求，將感官之水的靈動性凸顯出來，打造優雅別緻氛圍感。

＃Jo Malone英國梨與小蒼蘭髮香噴霧

在台灣最受歡迎的「Jo Malone英國梨與小蒼蘭」，也有推出髮香噴霧！除了本身的香調，裡頭蘊含天然摩洛哥果油及維生素B，質地輕盈還能為秀髮增添健康光澤，輕鬆散發清透甜美的迷人花香，為生活增進細緻的儀式感，打造出最能展現自我的芬芳氣息。


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關鍵字：

髮香噴霧, 2022必買, YSL, 香奈兒, 愛馬仕, Diptyque, Jo Malone

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