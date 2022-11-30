Swatch聖誕錶洋溢濃濃瑞士風　附節慶吊飾布置居家空間

▲Swatch發表聖誕節主題新錶。（影／記者陳雅韻攝影）

記者陳雅韻／台北報導

歡樂的聖誕節將至，瑞士腕錶品牌Swatch與法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）都推出聖誕主題新作吸睛。Swatch結合瑞士傳統剪紙藝術發表GOLDEN MERRY腕錶，於面盤呈現剪紙風格的小木屋、蕾絲般的槲寄生、吹著號角的聖誕老人和跳著舞的馴鹿金色剪影，洋溢濃濃的節慶氣息，更令人驚喜的是特殊圓盤包裝背面，竟附上6 個聖誕吊飾，讓錶主能同時為居家增添節日氣氛。

▲Swatch為聖誕節推出GOLDEN MERRY錶款，特殊包裝附上6個聖誕閃耀吊飾，3,300元。（圖／Swatch提供，以下同）

▲Swatch採用瑞士傳統的剪紙藝術創作聖誕錶款GOLDEN MERRY，3,300元。

GOLDEN MERRY腕錶另一大特色為瑞士風格錶帶，Swatch設計聖誕紅圖案與金色流蘇飾邊的錶帶，還點綴會發出聲響的鈴鐺，充滿童趣；此外，聖誕裝扮少不了晶亮元素，品牌首次採用BIOCERAMIC 生物陶瓷材質搭配水晶，推出3款GENT BIOCERAMIC腕錶，同樣搭配閃亮時標的SKIN Irony 38錶款，則首開先例將水晶固定在鏡面而非錶盤上，創造出立體閃亮效果。

▲Swatch首次採用BIOCERAMIC生物陶瓷材質搭配水晶GENT BIOCERAMIC 腕錶共有3色，單只2,800元。





▲Swatch SKIN Irony 38錶（順時針方向）BRIGHT BLAZE 5,050元，GLEAM TEAM 5,050元，DARK SPARK 5,500元。

不僅手腕上的聖誕主題錶款吸引目光，髮際裝飾也是造型重點，法國亞歷山卓髮飾發表燦爛耶誕系列，款式包括黑底滿水晶而無比燦爛的星辰髮飾，以及可愛的聖誕老公公、薑餅人與聖誕紅圖案等應景設計，讓大人與小孩都能輕鬆搭配，為派對造增添亮點。

▲模特兒別著亞歷山卓聖誕薑餅人豆扣夾，2,000元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）





▲亞歷山卓珠蕊聖誕紅法國梳（左）5,300元，聖誕老公公豆扣夾2,000元。

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