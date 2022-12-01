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嘴饞吃剛好！營養師曝「6種零食組合」，一口接一口也不怕胖

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▲▼營養師曝「6種零食組合」，大口吃也不胖 。（圖／Unsplash、翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲無調味的爆米花其實熱量不高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

世足賽如火如荼展開，晚上你也約了和朋友一起追球賽嗎？小心吃錯食物變成胖肚腩，營養師高敏敏分享6款健康零食組合，讓你嘴饞吃也不胖，趕快學起來！

組合1：黑巧克力+低脂鮮奶 熱量約224kcal

營養師高敏敏分享，純巧克力含有豐富的維生素、礦物質、富含多酚、類黃酮等抗氧化功效成分，能幫助促進代謝、放鬆心情、充滿活力且養顏美容，建議再搭配一杯鈣質滿滿的牛奶，營養又不胖！

組合2：水果+無糖優酪乳 熱量約174kcal

晚上想吃點甜的，不如就吃水果吧！水果可選擇一顆拳頭大小，幫助補足每日膳食纖維和維生素C，也建議搭配優酪乳，幫助補好菌，同時也補充乳製品的鈣質和好蛋白質。

組合3：堅果+無糖茶 熱量約147kcal

堅果也是瘦身時的好朋友，但營養師高敏敏提醒，市售一小包的堅果，份量不是營養師常說的一份，通常都會超過百卡，建議一次吃半包比較剛好，搭配綠茶內含兒茶素能幫助抗氧化，水喝膩了，偶爾泡泡茶也不錯。

組合4：無調味爆米花+無糖豆漿 熱量約223kcal

爆米花本身不胖，之所以高熱量是因為裡面添加了奶油和調味粉，因此建議在家自製原味少油的爆米花，可以先把玉米粒鋪平於平底鍋再加點鹽，不用任何油只要蓋上鍋蓋，再以小火烘烤5分鐘即可。

組合5：蔬菜棒+優格 熱量約128kcal

蔬菜是居家防疫的好幫手，蔬菜富含滿滿維生素植化素跟纖維，給身體營養又不用擔心變胖，另外搭配優格也不錯的選擇，幫助快速補充體內好菌。

組合6：薄海苔+無糖氣泡水 熱量約23kcal

海苔是指市售常見盒裝海苔，營養高敏敏解釋，海苔熱量低，唯一要注意就是鈉含量 ，建議適量即可，也可選擇毛豆和玉米筍搭配，能吃得健康又不怕高脂肪囤積。

▲▼營養師曝「6種零食組合」，大口吃也不胖 。（圖／Unsplash、翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

零食, 嘴饞, 營養師

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