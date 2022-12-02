fb ig video ETtoday search mobile

雅詩蘭黛「玫瑰荔枝」唇膏一支不到200元！官網賣到缺貨　甩開口罩必擦

>

文／C編

口罩解禁，妝容當然也要Ready！「Her森森」推出「唇彩色澤經典鉅獻」，推出多款受到歡迎的唇彩，包括愛馬仕、雅詩蘭黛、佳麗寶通通有，雅詩蘭黛更是祭出買一送一的優惠，一支不到200元，真的太划算，而且年底節慶、派對多，擦上美美的唇色，更閃亮動人。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲唇膏,雅詩蘭黛,愛馬仕,佳麗寶,唇彩,Her森森,。（圖／Her森森）

▲雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏 #420，2.8g、售價1980元、特價399元，買一送一，點我購買

＃雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏 #420，2.8g、售價1980元、特價399元，買一送一

這支連官網都賣到缺貨的#420玫瑰荔枝，是一款可鹹可甜的厲害色調，薄擦就像是自己唇色般自然，厚擦又立刻提升肌膚好氣色，溫柔又優雅，約會、上班都可以用，難怪人人搶著囤貨，裡面含有玻尿酸膠囊，絲柔質地一抹就擁有絕佳的保濕效果。

＃雅詩蘭黛 絕對慾望柔霧唇膏 #333，2.8g、售價1980元、特價449元，買一送一

不僅是帶有光澤感的奢華潤唇膏受到歡迎，近年霧面唇彩更是很多人展現個性態度的首選，尤其是這種#333楓葉紅棕色，因為色調偏秋冬，霧面質感擦起來盡顯大器，色調不會太過誇張，反而很有自己的時髦感，再穿一件風衣簡直就是時尚爆棚。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲唇膏,雅詩蘭黛,愛馬仕,佳麗寶,唇彩,Her森森,。（圖／Her森森）

▲雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏 #420，2.8g、售價1980元、特價399元，買一送一，點我購買

＃愛馬仕 潤色護唇膏 #14，售價2250元、特價1529元

愛馬仕回購率超高的這支潤色護唇膏#14，是一個裸色調的珊瑚粉色，擦起來若有似無的妝效，提升好感度100%，真的就如同官方所說，像是「清晨玫瑰」般嬌嫩，不想畫全妝、又想擁有迷人戀愛顏，這一個色調絕對必選，而且愛馬仕全年不特價，想要搶便宜就趁現在。

關鍵字：

唇膏, 雅詩蘭黛, 愛馬仕, 佳麗寶, 唇彩, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

500元就能買到的交換禮物！極光味香氛蠟燭、金黃拿鐵護手霜讓妳甜甜過聖誕

500元就能買到的交換禮物！極光味香氛蠟燭、金黃拿鐵護手霜讓妳甜甜過聖誕

《千元律師》李清娥38歲卻像大學生　出國帶6瓶防曬、全都高係數超狂！

《千元律師》李清娥38歲卻像大學生　出國帶6瓶防曬、全都高係數超狂！

LISA世界巡演到處飛　完美肌膚靠「萬元保養」呵護，粉絲羨慕：想要同款！

LISA世界巡演到處飛　完美肌膚靠「萬元保養」呵護，粉絲羨慕：想要同款！

「魔獸」霍華德少女習慣超反差！連打球都要香噴噴才對味 被美哭！倪妮「美人魚禮服」秒殺眾女星、章子怡戴220萬珠寶細節充滿巧思 11月桃花運爆棚！有機會脫單的3大星座：天秤座擺脫爛姻緣、迎接正桃花 早C晚A已過時？網路掀起「ABC護膚公式」風潮，撫紋更有感、亮度大提升！ 小賈斯汀「模特兒老婆」愛用百元護唇膏　全球熱賣10億支連豐臀金都是粉絲 米杏色「巴洛克雕花」指彩仙炸了！聖誕節、針織毛呢都是日本大勢風格 UNIQLO感謝祭12／2開跑！保暖單品下殺66折　GU「邵雨薇同款」必敗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面