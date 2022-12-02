雅詩蘭黛「玫瑰荔枝」唇膏一支不到200元！官網賣到缺貨　甩開口罩必擦

文／C編

口罩解禁，妝容當然也要Ready！「Her森森」推出「唇彩色澤經典鉅獻」，推出多款受到歡迎的唇彩，包括愛馬仕、雅詩蘭黛、佳麗寶通通有，雅詩蘭黛更是祭出買一送一的優惠，一支不到200元，真的太划算，而且年底節慶、派對多，擦上美美的唇色，更閃亮動人。

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▲雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏 #420，2.8g、售價1980元、特價399元，買一送一，點我購買。



＃雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏 #420，2.8g、售價1980元、特價399元，買一送一



這支連官網都賣到缺貨的#420玫瑰荔枝，是一款可鹹可甜的厲害色調，薄擦就像是自己唇色般自然，厚擦又立刻提升肌膚好氣色，溫柔又優雅，約會、上班都可以用，難怪人人搶著囤貨，裡面含有玻尿酸膠囊，絲柔質地一抹就擁有絕佳的保濕效果。

＃雅詩蘭黛 絕對慾望柔霧唇膏 #333，2.8g、售價1980元、特價449元，買一送一

不僅是帶有光澤感的奢華潤唇膏受到歡迎，近年霧面唇彩更是很多人展現個性態度的首選，尤其是這種#333楓葉紅棕色，因為色調偏秋冬，霧面質感擦起來盡顯大器，色調不會太過誇張，反而很有自己的時髦感，再穿一件風衣簡直就是時尚爆棚。

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＃愛馬仕 潤色護唇膏 #14，售價2250元、特價1529元

愛馬仕回購率超高的這支潤色護唇膏#14，是一個裸色調的珊瑚粉色，擦起來若有似無的妝效，提升好感度100%，真的就如同官方所說，像是「清晨玫瑰」般嬌嫩，不想畫全妝、又想擁有迷人戀愛顏，這一個色調絕對必選，而且愛馬仕全年不特價，想要搶便宜就趁現在。