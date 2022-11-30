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秋冬唇部乾裂起皮？營養師教改善3招「補充1種食物」就有用

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▲▼ 營養師教3招改善秋冬唇部乾裂起皮。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲營養師表示吃對營養素，能幫助唇部維持水嫩健康。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、IG@etudeofficial、@3ce_official

秋冬不僅肌膚容易乾，唇部也好容易乾裂還起皮脫屑，除了狂塗護唇膏，吃對食物也能幫助改善！營養師谷傳玲就分享幫助嘴唇紅潤飽滿，不乾燥起皮的3秘訣，尤其其中一種營養素補對，不只護唇還能幫助養出美肌。

▲▼ 營養師教3招改善秋冬唇部乾裂起皮。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃多喝水補水

每天至少喝1500毫升的水，喝到2000毫升更好，但谷傳玲也提醒，記得少量多次的喝，這樣補水的效果更好。

▲▼ 營養師教3招改善秋冬唇部乾裂起皮。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃補充維生素B2

缺乏維生素B2，嘴唇容易起皮，維生素B2又被稱為核黃素，有能幫助皮膚分化癒合、維持皮膚健康的功能，因此也有「皮膚的維生素」的稱號。而維生素B2在動物肝腎、綠色蔬菜中含量特別豐富，谷傳玲建議動物肝腎每個月吃2～3次即可，每次大概25～30g，大概就是2、3片豬肝的份量；綠葉蔬菜則建議每天都吃，最好每天能吃到1～2個拳頭；另外還可以補充點維生素B群的保健食品。

▲▼ 營養師教3招改善秋冬唇部乾裂起皮。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃做好唇部保養和防曬

風吹、乾燥、日曬、舔嘴唇等也會導致嘴唇乾燥起皮脫屑，一定要給唇部做好清潔、保濕和防曬工作。如果有使用口紅、唇彩，建議要用唇部專用的卸妝產品，動作輕柔地徹底卸妝；唇部保濕上，可每日適當塗抹護唇膏；防曬的部分，可以塗抹有防曬效果的潤唇膏或是直接戴上口罩，隔絕紫外線直接接觸。

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關鍵字：

保養, 護膚, 唇部, 唇部保養, 唇紋, 乾裂, 起皮, 死皮, 護唇 , 秘訣, 飲食, 食物, 營養師

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