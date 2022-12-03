fb ig video ETtoday search mobile

「大師級牛排」煎法公開！流水退冰超NG、靜置5分鐘鎖住肉汁最美味

>

文／C編

不少人都是「肉食主義」，餐餐無肉不歡，尤其是牛排更受到很多人歡迎，但要怎麼才能煎出美味的排餐呢？以下這5個步驟學起來，煎完靜置3到5分鐘更是美味關鍵，能夠徹底鎖住肉汁，讓肉質更加鮮嫩好吃。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲牛排,美國,Choice,特選級,Her森森。（圖／Her森森）

▲東森直購美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排 10片組，原價1590元、特價1269元，點我購買

【煎牛排5步驟】

1.牛排置於室溫下回溫半小時，不建議使用微波爐、泡水或是流水的方式退冰，前一天晚上放冷藏慢慢退冰最佳。烹調時先在鍋子裡上一點油，開大火，加熱到發燙快冒煙時，準備下牛排。

2.擦乾牛排表面剩餘血水，撒一點鹽在表面，增加風味，並慢慢放入鍋中，稍微煎焦。

3.一面大約煎50秒左右，再翻面煎大約40到50秒左右，接下來每15秒持續翻面，直到牛排表面有微焦（不黑）的狀態即可。

4.將牛排靜置3到5分鐘，可以讓肉質纖維冷卻，徹底鎖住肉汁。

5.最後裝盤撒上胡椒鹽，即可享用美味的牛排。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲牛排,美國,Choice,特選級,Her森森。（圖／Her森森）

▲東森直購 美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排 10片組，原價1590元、特價1269元，點我購買

會煎牛排之後，一塊好的肉更是靈魂所在，「Her森森」推出「東森直購美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排 10片組」，原價1590元、特價1269元，每一片約150g，是美國Choice特選等級牛排，飼養過程天然優良，不打生長激素、不添加賀爾蒙，有專業的飼育人員紀錄，是很好的肉品選擇，均勻分布的大理石油花，讓肉質更加軟嫩細緻。

關鍵字：

牛排, 美國, Choice, 特選級, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

500元就能買到的交換禮物！極光味香氛蠟燭、金黃拿鐵護手霜讓妳甜甜過聖誕

500元就能買到的交換禮物！極光味香氛蠟燭、金黃拿鐵護手霜讓妳甜甜過聖誕

《千元律師》李清娥38歲卻像大學生　出國帶6瓶防曬、全都高係數超狂！

《千元律師》李清娥38歲卻像大學生　出國帶6瓶防曬、全都高係數超狂！

LISA世界巡演到處飛　完美肌膚靠「萬元保養」呵護，粉絲羨慕：想要同款！

LISA世界巡演到處飛　完美肌膚靠「萬元保養」呵護，粉絲羨慕：想要同款！

「魔獸」霍華德少女習慣超反差！連打球都要香噴噴才對味 被美哭！倪妮「美人魚禮服」秒殺眾女星、章子怡戴220萬珠寶細節充滿巧思 11月桃花運爆棚！有機會脫單的3大星座：天秤座擺脫爛姻緣、迎接正桃花 早C晚A已過時？網路掀起「ABC護膚公式」風潮，撫紋更有感、亮度大提升！ 小賈斯汀「模特兒老婆」愛用百元護唇膏　全球熱賣10億支連豐臀金都是粉絲 米杏色「巴洛克雕花」指彩仙炸了！聖誕節、針織毛呢都是日本大勢風格 命中帶財、最旺夫的3大星座女！Top 1聰明能幹，還是理財達人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面