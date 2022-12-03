「大師級牛排」煎法公開！流水退冰超NG、靜置5分鐘鎖住肉汁最美味

文／C編

不少人都是「肉食主義」，餐餐無肉不歡，尤其是牛排更受到很多人歡迎，但要怎麼才能煎出美味的排餐呢？以下這5個步驟學起來，煎完靜置3到5分鐘更是美味關鍵，能夠徹底鎖住肉汁，讓肉質更加鮮嫩好吃。

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【煎牛排5步驟】

1.牛排置於室溫下回溫半小時，不建議使用微波爐、泡水或是流水的方式退冰，前一天晚上放冷藏慢慢退冰最佳。烹調時先在鍋子裡上一點油，開大火，加熱到發燙快冒煙時，準備下牛排。

2.擦乾牛排表面剩餘血水，撒一點鹽在表面，增加風味，並慢慢放入鍋中，稍微煎焦。

3.一面大約煎50秒左右，再翻面煎大約40到50秒左右，接下來每15秒持續翻面，直到牛排表面有微焦（不黑）的狀態即可。

4.將牛排靜置3到5分鐘，可以讓肉質纖維冷卻，徹底鎖住肉汁。

5.最後裝盤撒上胡椒鹽，即可享用美味的牛排。

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